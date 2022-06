El Atlético de Madrid tiene problemas económicos: "Necesitamos vender por un precio de 40 millones"

No va a ser un verano sencillo para el Atlético de Madrid. Enrique Cerezo confirmó este lunes el primer fichaje del equipo rojiblanco en este mercado estival: Axel Witsel. Pero, a la vez, explicaba las dificultades que tendrán para poder inscribirlos y mantener sana económicamente la entidad colchonera. El equipo de la capital de España necesita vender por valor de 40 millones para poder afrontar el próximo curso sin problemas.

Cabe señalar que el Atleti acaba de completar la refinanciación de su deuda con un préstamo de 300 millones de euros. Antes había hecho una ampliación de capital por valor de 180 millones con el objetivo de mitigar las consecuencias negativas de la pandemia de Covid-19. Esto servirá para paliar la preocupación que existía con las obligaciones del equipo rojiblanco, que ascendían a 590 millones de euros, 870 millones en bruto.

Los dirigentes de la entidad del Wanda Metropolitano deben hacer encaje de bolillos para sacar los 40 millones que permitirán cuadrar las cuentas. La fecha límite es este jueves, ya que se cierra el balance anual a 30 de junio. En la primera plantilla podría salir Mario Hermoso, pero hay jugadores cedidos que podría dar ciertos pellizcos como Manu Sánchez, Nehuén Pérez, Rodrigo Riquelme, Sergio Camello o Berterame, un jugador argentino del que tienen los derechos.

️ Enrique Cerezo:



️ "Todos necesitamos vender, a ver a quién se vende y a quién se compra"



️ "El medio ya lo tenemos: Witsel. El lateral lo estamos buscando"



#DirectoGol pic.twitter.com/41zoXRXsQs — Directo Gol (@DirectoGol) June 27, 2022

Ya sabéis que nosotros estamos sujetos, como todos los clubes de fútbol, a LaLiga y tenemos que cumplir unos compromisos económicos. Podremos fichar lo que podamos fichar. Yo creo que para poder fichar todos necesitamos vender. Veremos a quién se vende y a quién se compra. Son 40 millones lo que tenemos que vender, y en eso estamos. No está fácil el mercado, está muy difícil. Y la situación económica ya sabéis cómo es", exponía Cerezo en la presentación de la MadCup.

En cuanto a los fichajes, además de Witsel, explicó que "el lateral derecho estamos buscándolo", aclaró que sobre una posible salida de Antoine Griezmann "está todo igual que estaba hace un año" y no pudo dar detalles de la situación de Álvaro Morata y Saúl Ñíguez, futbolistas cedidos en la última temporada que podrían ayudar a mejorar la situación económica: "Morata y Saúl han cumplido su contrato con otros clubes, han vuelto aquí y les recibiremos encantados".

[Los aficionados del Atleti se hartan del club: crean una plataforma para defender "los símbolos"]

El club podría hacer alguna operación manteniendo un porcentaje sobre ellos. Cerezo, Gil Marín, Berta y Simeone deben hilar fino y cuadrar las cuentas y los intereses deportivos. La idea es no vender a ninguna estrella. Aunque para ello tengan que desprenderse de varios futbolistas cuya salida no afecte al equipo del 'Cholo'. Para el fichaje del lateral, hay un favorito: Nahuel Molina. El argentino de Udinese quiere jugar en el Atlético y el técnico le desea, pero los italianos no se lo pondrán fácil.

