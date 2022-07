Verstappen: "Mi padre dijo que sería conductor de autobús o camionero, no campeón del mundo de F1"

De llevar a los niños al colegio haciendo la ronda a correr a 330 kilómetros por hora para ser campeón del mundo. Así pudo cambiar la vida de Max Verstappen. El actual campeón del mundo ha desvelado que su padre, el expiloto Jos, siempre le decía que sería conductor de autobús o camionero, incentivándole a trabajar más para cumplir su objetivo de ser el rey de la Fórmula 1 y no conformarse con haber llegado al 'Gran Circo'.

En una conversación con David Coulthard, Verstappen habla sobre sus primeros años en el motor, cuando se le podía encontrar en la pista de karts con su padre Jos todas las semanas. "Mi padre nunca dijo que iba a ser campeón. ¡Él siempre era todo lo contrario y me decía que iba a ser conductor de autobús o camionero! En el buen sentido, siempre me hacía darme cuenta de que lo que estaba haciendo en el tiempo no fue suficiente", dice el piloto de Red Bull.

Sus comentarios se producen semanas después de que Tom Coronel dijera que el padre de Max, Jos, fue fundamental en el desarrollo del futuro campeón. El corredor holandés explicó que el expiloto "programó" el estilo combativo del último campeón del mundo de la Fórmula 1 y advirtió que había creado un "monstruo de carreras". Además, Verstappen siente que hay "un poco más de respeto" entre Red Bull y Ferrari este año que con Mercedes en 2021.

Verstappen explica en Channel 4 que "durante el camino hacia la Fórmula 1, no había trabajado lo suficiente para mi padre Jos porque tengo una personalidad un poco más relajada en comparación con él", sobre todo, según apunta, "por cómo abordo un fin de semana". "Ganaba carreras y era rápido, pero me decía que eso no era suficiente para tener éxito en la Fórmula 1. Creo que eso me preparó muy bien para las críticas o el ruido", sentencia Max.

Sobre esa rivalidad con Hamilton y la comparación con la que tiene con Charles Leclerc este año, Verstappen cree que el hecho de conocerle "desde hace más tiempo porque básicamente crecimos juntos a lo largo de las carreras y los karting" es un elemento que "ayuda" a que sea más sana. "Sigo teniendo mucho respeto por Lewis", señala el campeón del mundo que lidera el campeonato esta temporada con claridad, aunque en la última carrera las diferencias se redujeron.

El padre de Max Verstappen, Jos, quien anteriormente también compitió en la Fórmula 1, no es precisamente conocido por ser una persona comprensiva y también crió a su hijo para que fuera duro. Cuando iba a la pista de karting, a veces lo sacaba del coche en una gasolinera después de una mala carrera para que su madre, que venía detrás de ellos a los pocos minutos, lo recogiera. El campeón de Fórmula 1 ha compartido en el pasado algunos detalles al respecto.

Estaban en el Campeonato del Mundo de Karting, donde un joven Max, por alguna razón, no podía encontrar su habitual velocidad. Entonces, su padre decidió utilizar un método radical de pedagogía: "Lo golpeé varias veces en el casco. Y le pregunté: chico, ¿qué estás haciendo?". "Me decía: ¿no puedes pilotar de manera normal? Pues nada, nos vamos todos a casa, voy a empezar a empacar las cosas", reveló en el pasado el piloto de Red Bull.

