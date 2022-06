Leonardo: "No me dijeron que mi salida fuese una de las condiciones para que Mbappé renovase"

El que hasta hace unos días era director deportivo del PSG, Leonardo, ha hablado en L'Equipe sobre su salida, su periplo en el club y el caso Mbappé. "Lo hablamos con el club. Tal vez sea mi forma de ser, pero siempre me resulta un poco patético decir 'muchas gracias, adiós...' No era importante hacer una nota de prensa".

"Mi relación con el PSG siempre ha estado ligada a una emoción demasiado fuerte. ¡Me voy con cero amargura! Honestamente, ¡cero! Luego tengo mi punto de vista, claro, pero no es momento de eso. Es para agradecer a Qatar y París por darme esta oportunidad, y no lo hago por demagogia. Mi balance es que se podría haber hecho todo mejor, siempre se puede", ha añadido.

Leonardo también ha comentado lo que fue la eliminación en Champions frente al Real Madrid: "Nosotros confiábamos en pasar, claro, como luego el Chelsea o el Manchester City... es un tema sobre el que hay que pensar. Hoy en día tienes tantas cosas en torno al fútbol, tantas cosas en la cabeza, que no es fácil mantenerse concentrado más de noventa minutos. Hoy en día los jugadores son mucho más, hay un negocio detrás y mucho en juego. Pero la realidad es que creo que podríamos haber marcado más. Hubo momentos en los que pensamos que quizás era mejor esperar o era mejor seguir adelante".

Sobre si su salida era una condición para que Mbappé renovara, ha dicho que no. "No, no me dijeron eso. Pero no quiero entrar en esas cosas. Y el hecho de haber mantenido a un jugador de este nivel, francés y parisino, es importante para el PSG y la Ligue 1".

"Es tu criterio que sea chocante que se produzca (su marcha) la noche en la que Mbappé renueva y ganamos el título. Juzgar es más fácil que tomar una decisión. Estar tomando decisiones no es fácil. Tomaste tu decisión, puede que te sorprenda, pero es tu decisión. Todo el mundo está bajo presión", ha agregado sobre el tema de su salida y Mbappé.

También ha sacado pecho de su trabajo en el club y su apuesta por los jóvenes: "Cuando llegan tres jóvenes talentos como Hakimi (entonces 22 años), Nuno Mendes (19 años) y Donnarumma (22 años entonces), Ramos, Wijnaldum y Messi, te dices a ti mismo... ¿qué es esto? Todo el mundo lo dijo. Luego pierdes contra el Real Madrid en octavos y 'vaya mierda, es la dirección deportiva, es el equipo....'".

Un PSG competitivo

"En cuanto al fichaje de Messi, fue algo inesperado. Lo pienso y digo ¡he participado en el único traspaso de Messi en su carrera! Están Pelé, Maradona y él, así que cuando hago balance de mi etapa aquí cuento la final de Champions, los títulos de Liga y Copa... y su fichaje", ha indicado sobre la contratación del argentino.

Sobre el legado que deja, ha apuntado que el PSG ya es un equipo muy competitivo en la Champions. "Llegamos a una final que perdimos dignamente ante el Bayern, luego caímos en semifinales con el Manchester City... Uno mira el mercado de 2021 y los jugadores que trajimos y se da cuenta de todo lo que se ha avanzado".