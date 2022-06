Martín Vázquez, sobre Mbappé: "Decir no al Real Madrid tendrá un coste"

El culebrón de Mbappé terminó hace semanas, el mismo día de la última jornada de la Ligue 1, cuando el futbolista francés hacía oficial su renovación con el PSG. Sin embargo, el tema aún colea, y son muchas las voces que cuestionan la decisión del futbolista francés, la última de ellas, la de Martín Vázquez.

El exjugador del Real Madrid, integrante de la 'Quinta del Buitre', ha dicho en EFE que haber dicho no al equipo blanco "tendrá un coste en el futuro" para Kylian Mbappé.

"Una cosa es lo que uno pueda pensar por fuera sobre Mbappé, sin tener información, pero es difícil analizarlo bien. Parecía que estaba todo hecho, pero al final no se concretó. Seas el jugador que seas o lo importante que seas, decir que no al Real Madrid tendrá un coste y en el futuro le pasará factura", añadió.

Kylian Mbappé, en la rueda de prensa. AFP7 / Europa Press

A pesar del no fichaje de Mbappé, Martín Vázquez aprovechó para poner en valor la temporada del Real Madrid, que ha acabado con tres títulos: "El Real Madrid siempre está obligado a ganar y ganar. Cuando logras en una temporada los dos títulos más importantes no se puede pedir más y más cuando al principio no partías con cierto favoritismo".

"El éxito de esta temporada ha sido el equipo, el conjunto, la plantilla, el cuerpo técnico, que han ido en la misma dirección y han estado muy unidos. Eso al final te da los éxitos", confesó.

Las declaraciones de Martín Vázquez se producen justo después de que la que fuera niñera de Mbappé en su infancia, Beatrice Riccardi, hablara de su sueño de jugar en el Real Madrid: "Le regalamos una camiseta del Milan y le encantó. Sin embargo, él era madridista y con una blanca habría estado más contento. Desde los 7 años empezó a decir que un día habría sido profesional y que habría jugado en el Madrid. Nosotros nos reíamos, pero él ya lo tenía muy claro".

Reencuentro entre Benzema y Mbappé en la selección de Francia

"Siempre fue ambicioso, está realizando todos sus sueños. Ahora le dijo que no al Madrid, pero en el fútbol todo va muy rápido y no descarto que en unos años será el ídolo del Bernabéu", añadió Riccardi en una entrevista en La Gazzetta dello Sport.

"Empezó a quedarse con nosotros cuando tenía tres años y lo hizo hasta que se mudó a Montecarlo con el Mónaco. Ha sido como un hijo. No hacía otra cosa que jugar. Para los cumples se organizaban torneos, partidos infinitos...", contó sobre la pasión de Mbappé por el fútbol cuando era niño.

