Benzema: "Me hubiera gustado que Mbappé cumpliera su sueño de jugar en el Real Madrid"

Karim Benzema no ha querido profundizar en el 'caso Mbappé' desde que su compatriota decidiese renovar con el Paris Saint-Germain en lugar de fichar por el Real Madrid. Centrado en la final de la Champions League, no ha sido hasta ahora, después de la consecución de La Decimocuarta, cuando el '9' blanco se ha sincerado sobre un culebrón que ha mantenido al mundo del fútbol en vilo durante los últimos años.

En declaraciones para Téléfoot, Benzema ha asegurado que le hubiera encantado jugar junto a Mbappé en el Santiago Bernabéu: "Me hubiera gustado que pudiera cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid, estando juntos". Además, el internacional francés ha puesto de relieve las "muchas responsabilidades" que tiene su amigo.

"Él eligió el PSG, debemos respetarlo. Es su elección, tiene muchas responsabilidades. Disfrutaremos jugando juntos en la selección. Cada uno toma sus propias decisiones", ha continuado explicando el ganador de cinco Champions League. Además, lo que ha querido dejar muy claro es cuál es su relación con Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé, en la rueda de prensa REUTERS

Benzema ha despejado cualquier duda: es amigo de Mbappé y su renovación no va a afectar a la buena relación que mantienen. "El Real Madrid es el Real Madrid, no estoy decepcionado. Nosotros somos buenos amigos, no afectará nuestra relación", ha afirmado el delantero merengue en TF1.

Las sombras sobre su verdadera relación aparecieron después de la confirmación de la renovación de Mbappé y de las posteriores declaraciones de Benzema. "No estoy enfadado, solo digo que estoy concentrado en la final de la Champions League. Es más importante centrarse en la final de la Champions League que hablar de otras cosas", dijo el '9' antes de la final de París 2022.

Conversación pendiente

Benzema ha dejado así claro que no hay ningún problema con Mbappé. Aunque Kylian ya dijo, en una entrevista para el diario MARCA, que tiene una conversación pendiente con él: "Por supuesto, cuando vaya a la selección de Francia le explicaré a Karim por qué me he quedado en el PSG porque tenemos una buena relación".

[Más información - Los memes más divertidos de La Decimocuarta del Real Madrid: Liverpool, Guardiola, Barça, Mbappé...]

Sigue los temas que te interesan