Mourinho no se olvida del Real Madrid, Florentino Pérez y Ancelotti: su gesto de caballero

Real Madrid y Liverpool se enfrentaron en París para conocer al campeón de la Champions League en la temporada 2021/2022. El triunfo cayó del lado merengue. Y la 'Orejona' rumbo a España. Muchas han sido las reacciones y felicitaciones para el club blanco. Una de las más destacadas, a la par que aplaudidas por la afición, ha sido la de José Mourinho.

En la publicación, de la cuenta oficial del Real Madrid en Instagram, en la que el parche de la Champions cambia de dígito, del 13 al 14, 'Mou' dejó su comentario. Un comentario en el que no se olvidó ni de Florentino Pérez ni tampoco de Carlo Ancelotti. "Grande Real Madrid, grande presi, grande Carlo", escribió el entrenador portugués.

No es la primera vez en los últimos tiempos que The Special One demuestra su "corazón blanco". "Hablé con Ancelotti. El Madrid está en mi corazón, yo soy blanco, blanco, blanco, es el club más grande del mundo. Soy muy amigo de Carlo, sé que está contento por su Roma y por su compañero José. Vamos a ver si estos dos jóvenes entrenadores van a ganar sus finales...", dijo el luso después de clasificar a la AS Roma para la final de la Conference League.

Como si de una premonición se tratase, Mourinho acertó con "estos dos jóvenes entrenadores". Su Roma logró conquistar la primera Conference League de la historia. Mientras que Ancelotti consiguió levantar la Copa de Europa con el Real Madrid en la gran final de París ante el Liverpool.

Opinión de Wenger

Otro de los entrenadores más reputados no hizo una felicitación así al Real Madrid, pero sí que analizó a los blancos. Este no es otro que Arsène Wenger. "Ancelotti juega un papel importante en eso, hay una buena conexión entre él y sus jugadores. Se ven relajados cuando lo enfrentan, sabe cómo manejar a estos grandes jugadores. Pero también creo que estos jugadores tienen una experiencia notable juntos, creo que particularmente en el centro del campo".

"Kroos fue sobresaliente, Modric fue sobresaliente. Valverde sobresaliente, Casemiro sobresaliente. Han experimentado ganar juntos. Saben que cuando las cosas se ponen difíciles en el juego pueden superarlo porque lo han hecho antes. Hay algo especial, Ancelotti merece crédito. Pero además, cuando tienes un pasado juntos se crea un vínculo especial. Es un equipo de estrellas que parece un equipo de amigos, no siempre es así", sentenció el ex del Arsenal.

