Luis Enrique responde si Gavi es indiscutibe en la Selección tras el empate entre España y Portugal

Luis Enrique se ha rendido a Gavi. El seleccionador reivindica la figura del joven centrocampista azulgrana, aunque ha dejado claro que no hay nadie "indiscutible" en la Selección. "Con él tengo una sensación de que todavía es un desconocido en el fútbol español, incluso para gente que le tiene cerca", llegaba a destacar el técnico asturiano que de paso le dio un palo al FC Barcelona. El jugador culé fue el mejor en el empate de España ante Portugal.

Gavi sabe interpretar lo que quiere el seleccionador sin palabras. El técnico explicó que había tenido que sustituir al sevillano "porque ha recibido un golpe en el gemelo y tenía calambres" e insistió en que "yo doy mi opinión. No critico a nadie, digo lo que veo y lo que siento. No hablo de su club. He dicho que es un desconocido con balón en el fútbol español". Cuando España necesita acelerar, aparece el sevillano con una chispa de efecto catalizador. Cuando toca apretar los dientes, se faja.

Con pillería juvenil le arrebató la pelota a Bruno Fernandes y encontró a Sarabia en la orilla contraria para que le sirviera el gol a Morata. Después pudo dar una asistencia al delantero de la Juventus, pero no supo definir por alto ante Diogo Costa. Con las espaldas cubiertas por el incombustible Jordi Alba, exhibió un descaro que enamora a Luis Enrique. En un partido de máxima exigencia para la Roja y con las baterías agotadas, fue el mejor.

Bajón en la segunda parte

Es difícil aguantar el ritmo de presión todo el partido, pero el equipo me ha gustado. Como vamos a celebrar un Mundial, pues pacto de no agresión. Es un partido que se ha empatado, pero se ha podido ganar o perder.

Lo mejor del equipo

"Me ha encantado el ambiente. El público ha estado soberbio y me ha gustado la actitud de mis jugadores, el espíritu del equipo… Ahora toca descansar, recuperarse. La idea de competir ha sido muy buena en algunas fases, no tan buenas en otras.

Ansu Fati

Ansu viene para ayudarnos a largo plazo. Todavía no tiene el ritmo de competición para ayudarnos todo lo que él quisiera. El público tiene muchas ganas de mostrarle el cariño, pero yo soy el profesional y tengo que controlar eso.

El partido

Portugal lo ha hecho bien, una buena jugada. Ha hecho un saque de banda en zona uno y esto es un juego de errores. Pensaba que había un error grave, pero ellos lo han hecho bien. Han sacado una versión ofensiva; y han tenido posibilidades. Pero creo que el equipo ha estado bien. Hemos generado más ocasiones que ellos pero ha pasado que les podríamos haber ganado, pero también que podríamos haber perdido. Vamos al segundo partido y a ver si podemos ser superiores.

¿Gavi indiscutible?

Indiscutible no es. Hay pocos, alguno, pero pocos. Una de las grandes cualidades del equipo es que no hay indiscutibles. Cualquiera aporta. Con Gavi tengo una sensación de que todavía es un desconocido en el fútbol español, incluso para gente que le tiene cerca. Con balón es un jugador muy especial. Un interior puro, capaz de dar el último pase. Tiene gol, tiene remate de cabeza y un poderío físico abrumador. Un jugador único.

¿Quién lo tiene cerca?

Cualquiera que lo pueda ver. No tengo por norma criticar a nadie, pero yo digo lo que veo y lo que siento. No hablo de su club, hablo en general. Gavi es un desconocido en el fútbol español. Sin balón, ven que pelean pero con balón es un desconocido, es lo que quería decir.

Sin Gavi, sin punch

No. Lo he cambiado porque ha recibido un golpe. Ha entrado Marcos Llorente. No tengo esa sensación, pero es evidente que lo he tenido que cambiar.

¿Con qué se queda?

Para ganar a Portugal hay que jugar a un nivel muy alto. Creo que con 1-0 hemos generado alguna ocasión clara, y cuando eso pasa uno está expuesto a que pase eso. Hace calor, es final de temporada. Hay jugadores que están pensando que es el final de temporada. Estoy convencido de que cuando lo analice.

Está impreciso Ferran

En este caso, los números de Ferran son espectaculares en su club. Él es su banda derecha. En Europa hay muy pocos jugadores con sus números y asistencias. Hoy no ha tenido su mejor día, es evidente. Pero eso forma parte del fútbol. Me preocupa cero y tendrá partidos mejores, es evidente.

¿Qué aporta Morata?

Creo que lleva 26 goles en 53 partidos. Quizá en su club no marque 30 goles, pero está en sus números Para nosotros es necesario cuando sacamos en balón, para que en progresión nos dé continuidad; y luego es potente que llega en transición. Y va bien de cabeza. Es un delantero interesante que aporta en el plano ofensivo y en el defensivo. Porque él dirige la presión y cuando ha entrado Raúl de Tomás, también nos ha dado continuidad en el juego de apoyo. Pero los delanteros son los primeros defensores.

