Klopp retrata al Manchester City por el millonario fichaje de Haaland: "Déjame decirlo así..."

El Manchester City ya tiene atado el fichaje de Erling Haaland, el cual se espera que sea anunciado en los próximos días. Se trata de una de las grandes operaciones del mercado, por la magnitud y proyección del implicado y las cifras de la operación. Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool y rival de Pep Guardiola, dejó su opinión.

Tres puntos son lo que separa a City y Liverpool en la pelea por la Premier League a tres jornadas del final. Lo de Haaland ha silenciado en parte la batalla de ambos equipos por el título, aunque los dardos vienen y van entre unos y otros. Klopp tiene claro su pensamiento sobre el fichaje de Haaland.

"Si Erling Haaland va allí (al City), no los debilitará, definitivamente no. Creo que se ha hablado lo suficiente y en este momento se habla mucho de dinero, pero esta transferencia establecerá nuevos niveles, déjame decirlo así", señaló Klopp en Sky Sports. Esa última frase del técnico alemán vuelve a poner el foco sobre los gastos en fichajes del equipo de Mánchester.

Aún así, Klopp tiene claro que el fichaje de Haaland no ha de afectarles: "Firmé un nuevo contrato sabiendo que el City no dejará de desarrollarse, por lo que no se trata de si el City sigue volando podemos ser felices o no. Se trata de nosotros y de lo que podemos hacer. Tenemos tantas oportunidades y tantas formas diferentes de ganar un partido de fútbol, y nosotros debemos encontrar solo una. Eso es posible, obviamente, y podemos hacerlo".

Pique con Guardiola

Por otro lado, este lunes Klopp también discrepó de la afirmación de Guardiola de que todos en el Reino Unido apoyan que su equipo gane la liga y consideró que el entrenador español pudo haberse dejado llevar por las emociones al hacer el comentario.

"No tengo ni idea de si todo el país nos apoya. No es la sensación que tengo cuando vamos a otros lugares a jugar, en realidad es todo lo contrario", afirmó Klopp en una rueda de prensa previa al encuentro del martes de su club con el Aston Villa.

Jürgen Klopp, en un partido del Liverpool de la temporada 2021/2022 Reuters

"Vivo en Liverpool y sí, aquí mucha gente quiere que ganemos la liga, eso es verdad; pero incluso aquí probablemente sea solo el 50 % porque el resto (en alusión a los seguidores del Everton) están metidos en otra lucha, al menos hasta ayer", añadió.

Klopp sugirió que quizás Guardiola se vio "influido" al hacer sus declaraciones el domingo por las emociones que genera el deporte, en particular tras la derrota del Manchester City en la semifinal de la Champions League contra el Real Madrid (3-1) el 4 de mayo.

El entrenador alemán reconoció que él mismo hizo comentarios emocionales después del empate del Liverpool el pasado sábado frente al Tottenham (1-1), que colocó al club tres puntos por detrás del City -que ayer batió al Newcastle por 5 a 0- en la liga inglesa.

"No sé en qué situación estaba Pep, después de ser eliminado de la Champions, lo que ya de por sí es difícil de aceptar, pero luego encima el Liverpool llega a la final (de la Champions), y luego se dicen cosas como: 'Ellos solo se enfrentaron al Villarreal y nosotros con el Madrid', y dices lo que dices", declaró Klopp.

