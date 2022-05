La decisión "inminente" de Erling Haaland: una lluvia de millones le espera y no habrá culebrón en verano

El futuro de Erling Haaland ya está decidido. La pelea durante toda la temporada se ha decantado de un lado: el del Manchester City. Las condiciones que el equipo inglés, en el que también jugó su padre, han pesado más que sus ganas de vestir la camiseta del Real Madrid. Cubierto de dinero y con la necesidad de despejar las dudas sobre su físico, el jugador de fútbol noruego se pondrá a las órdenes de Pep Guardiola, que también tiene cuentas pendientes con el hecho de hacer rendir a un delantero centro.

Tal vez había algo inevitable sobre Erling Haaland y el Manchester City. Después de todo, todavía hay empleados que trabajan en el club que sostuvieron al noruego en sus brazos cuando era un bebé. El ahora delantero voraz más prometedor del mundo nació en Inglaterra, un mes después de que Alfie fichara por la entidad Citizen. Ese sentimiento y las cifras de las que se hablan en Inglaterra fueron definitivas para decantar la balanza que ha alimentado todo tipo de rumores en los últimos meses.

250 millones de euros pone encima de la mesa The Telegraph como el montante total de la operación. Esta cifra la conforman los 75 millones de euros de cláusula de rescisión, 125 millones más par su contrato de cinco años y hasta 50 millones en pago a los representantes y otros honorarios. Esta cuestión, sumada a otros factores, le alejó del sueño de vestir con la camiseta blanca. Al menos, lo hará por ahora. Desde ya se ha alimentado desde las islas la posibilidad de que exista otra cláusula de salida en el segundo año de contrato.

¿Fin del culebrón?

El delantero noruego ha sido uno de los mejores goleadores de Europa a partir del momento en que irrumpió en escena. Desde que se unió al Borussia Dortmund en enero de 2020, ha marcado 85 goles en 88 partidos. Esta temporada, Haaland es uno de los tres únicos jugadores de las cinco grandes ligas de Europa que ha marcado a un ritmo superior a un gol cada 90 minutos. Pero más allá de sus cifras que corroboran su calidad, Erling tiene cuestiones que confirmar.

Hasta la fecha, Haaland solo ha sido determinante para ganar una Copa de Alemania. A pesar de que acabó la temporada pasada como el máximo goleador de la Champions League, no pudo llevar al Dortmund a otro nivel en Europa. Tampoco ha podido acabar con la tiranía del Bayern Múnich en Alemania, donde se ha topado con un Robert Lewandowski histórico que también ha impedido que pudiera sumar más premios con sus cifras de tantos.

Erling Haaland, en un partido del Borussia Dortmund de la temporada 2021/2022 Reuters

Hay una preocupación mayor: el físico. Preocupa su enorme estructura física y una debilidad en forma de lesiones que ha mostrado en el último año: entre noviembre de 2020 y enero de 2022 se perdió 26 partidos con el Dortmund. Este lunes pasaba el reconocimiento médico en Bélgica después de que su club le concediera permiso. Antes, el club británico también pidió informes para conocer de cerca su situación. Se fían de los 181 encuentros que sí ha jugado como profesional durante su trayectoria.

Es por lo que el culebrón en torno a Haaland solo acaba de comenzar. Las grandes cantidades de dinero que pondrán encima de la mesa le tendrán con un foco crítico encima desde que pise por primera vez la ciudad deportiva del Manchester City. El acierto o el error del equipo inglés a la hora de acometer esta operación se medirá a partir de los títulos. Por encima de todo estará una Champions League que ansían desde Abu Dhabi. Además, Guardiola tiene otra cuenta pendiente.

La elección de Pep

El entrenador del Manchester City no ha tenido demasiado éxito a la hora de hacer destacar a delanteros de las características de Haaland. En el FC Barcelona tuvo a Zlatan Ibrahimovic, que duró poco tiempo en Can Barça. En el Bayern gozó de Lewandowski, pero el polaco ha logrado su mejor rendimiento con otros entrenadores. Solo 'Kun' Agüero rindió a un gran nivel, aunque no era el hombre protagonista de su fútbol.

Es una de las premisas con las que ha llegado Erling a Mánchester. En Madrid sabía que se iba a encontrar con Kylian Mbappé, Karim Benzema y Vinicius Júnior. No ha sido la condición sine qua non por la que no ha recalado ya en Chamartín, pero la única pieza débil en el equipo de Guardiola es la posición en la que él juega. Desde Inglaterra entienden que este fichaje debe ser la pieza definitiva para que el City pueda ganar por fin la Champions.

Pep Guardiola en el banquillo del Etihad Stadium Europa Press

'Txiki' Begiristáin y su equipo han trabajado duramente en los últimos meses para que el equipo que rodea a Haaland le convenciera para que diera este paso. Más allá de esas jugosas condiciones económicas y el vínculo que une a su padre con la entidad, también buscaba el delantero las mejores condiciones que hagan evolucionar su fútbol. El noruego ve en la Premier League un lugar ideal para sacar el máximo de sus características. También cree que trabajar con Guardiola puede hacerle evolucionar.

Pero lo que ha quedado claro durante todo este tiempo desde que Haaland despunta en el Dortmund es que está por encima de los clubes a los que va. Esto provoca que, aunque firme un contrato de cinco años, todo pueda acabarse antes de tiempo. Su entorno familiar y de representación empuja a que esta posibilidad exista en todo momento. Si es cierta esa existencia de una cláusula en su nuevo contrato a partir de la segunda temporada, tiene puertas que todavía no se han cerrado.

