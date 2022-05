Críticas a Guardiola... y Haaland, en camino: "No puede entrenar a gente con personalidad"

El Manchester City y Pep Guardiola se encuentran en medio de una montaña rusa. La eliminación dolorosa de la Champions League, a manos del Real Madrid, contrasta con la felicidad por la ventaja para el título de la Premier League y el inminente fichaje de Erling Haaland. De esta manera, los elogios y las críticas se reparten casi a partes iguales.

Del lado de los críticos está Patrice Evra, exfutbolista del Manchester United, entre otros equipos. El francés ha atacado a Guardiola al recordar el KO europeo en el Santiago Bernabéu. Además, su mensaje se puede tener muy en cuenta en el contexto de la llegada de Haaland al City.

Evra lanzó este mensaje para Guardiola: "El Manchester City necesita líderes, pero Guardiola no quiere líderes. No quiere personalidad. Él es el líder. Por eso, cuando están en problemas no quieren. No tienen a nadie en el campo que les ayude", dijo en Prime Video.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que Evra dejó claro que esto es algo que con Guardiola no ha ocurrido solo en Mánchester:"Elige a sus equipos así, no puede entrenar a gente con personalidad. Lo hizo en el Barcelona, pero construye su equipo para controlar a todos. Cuando las cosas van mal, él siempre decide", añadió.

La filosofía del City

A Evra tampoco le convence la filosofía del Manchester City y cree que eso es lo que está detrás de sus fracasos en la Champions, competición que no ha logrado ganar hasta ahora: "El City se ha equivocado, es la verdad. Están traumatizados. Me recuerdan al PSG: son clubes que se basan en el dinero".

Pep Guardiola en el banquillo del Etihad Stadium Europa Press

Y concluyó: "El Real Madrid también tiene dinero, pero tiene una historia detrás; el Manchester City sólo tiene dinero y los jugadores van a jugar allí únicamente por eso. Luego ganan trofeos, por supuesto, pero un jugador elige ir al Manchester City sólo porque te ofrece más". ¿Será el final un dardo para Haaland?

