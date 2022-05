Klopp contesta a Guardiola: "Tal vez él sepa mas que yo..."

Liverpool y Manchester City continúan peleando por proclamarse campeones de la Premier League esta temporada. Ante esta guerra de tú a tú, Pep Guardiola no dudó en destacar que parece que todo el mundo está a favor de los reds. Unas palabras a las que ahora ha dado respuesta Jürgen Klopp.

Con unas risas previas, en rueda de prensa, el entrenador alemán señaló que "mucha gente" sí que quiere que el Liverpool sea el campeón. Aunque matizó sus palabras: "Pero incluso aquí es solo el 50 por ciento. Como entrenadores, después de un partido obviamente estamos enormemente influidos por los juegos/situaciones. Lo que dije después de los spurs... yo no lo haría. Solo fue mi sentimiento en este momento".

Después continuó hablando de Guardiola y se acordó de su eliminación en la Champions League: "No sé si Pep después de ser eliminado de la Champions y, por supuesto, después de que el Liverpool llegara a la final... no tengo idea si todo el país nos está apoyando. Tal vez él sepa más que yo".

Klopp y Pep Guardiola tras el Manchester City - Liverpool de la Premier League Reuters

Lo que quiso dejar claro Klopp es que seguirán creyendo en que pueden ganar la Premier hasta el final: "No estoy seguro de haberlo dicho -la carrera por el título sigue en pie- porque es obvio. Ambos tenemos 3 para jugar, mi preocupación es cómo podemos ganar nuestros juegos. No deberíamos sumar puntos antes de que se jueguen los juegos. ¿Por qué deberíamos parar de creer?".

El Liverpool se enfrenta al Aston Villa este martes. Esto después de empatar contra el Tottenham el pasado sábado: "Lo que dije después del juego de los spurs no lo diría ahora. Esa era solo mi sensación en ese momento. Después de que el City fuera eliminado por el Madrid, eso obviamente fue difícil de aceptar".

"Tener otro partido mola, pero no es que tengamos que superar algo. Cuando dije que era un funeral me refería a la conferencia de prensa, no a los jugadores. Un empate era un resultado normal, especialmente contra los spurs. Jugamos un buen partido contra un equipo bien organizado", agregó Klopp.

Además, también fue preguntado por el futuro. Por si ve a Steven Gerrard, el que fuera gran capitán del Liverpool, como su relevo en el banquillo de Anfield: "¿Mi posible sucesor? Sí, por supuesto, es posible. No tengo idea, no es mi decisión. Así que creo que es posible, eso es todo".

