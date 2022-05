El Bayern Múnich cierra la puerta de salida a Lewandowski este verano

Robert Lewandowski no se moverá del Allianz Arena. Con el final de la temporada 2021/2022, y con el Bayern Múnich ya como campeón de la Bundesliga, los rumores sobre su posible salida del club bávaro aumentaron. Incluso llegándose a asegurar que la decisión del jugador era la de irse 'sí o sí'. Sin embargo, desde la entidad germana le cierran la puerta.

Uli Hoeness ha afirmado que Robert Lewandowski continuará jugando en el Bayern Múnich la próxima campaña 2022/2023. Así lo ha asegurado el presidente de honor del club en la cadena de televisión BR. "Doy por hecho al cien por cien que Robert jugará en el Bayern el año que viene", ha afirmado.

Fue la pasada semana cuando tuvo lugar una cumbre clave entre el club y el entorno del futbolista. En aquella reunión, que según se ha deslizado tuvo lugar el jueves, Pini Zahavi emprendió las conversaciones para resolver el 'culebrón Lewandowski'. De las posibles bases de una renovación a las exigencias para la rúbrica.

Robert Lewandowski, en un partido del Bayern Múnich de la temporada 2021/2022 Reuters

El contrato de Lewandowski con el Bayern vence en 2023. De ahí que se hablase sobre una salida este verano para que no se vaya gratis. Pero tal y como ha dicho Uli Hoeness: "Es muy fácil, tiene contrato". El internacional polaco habría pedido para prolongar el acuerdo que une a ambas partes dos años más y una subida de sueldo.

¿Y el Barça?

El club de destino con el que más se ha relacionado a Lewandowski en las últimas semanas es el Fútbol Club Barcelona. Laporta no escondió que el polaco era el que "más posibilidades" tenía de llegar a Can Barça de entre los delanteros con los que se les ha relacionado. Sin embargo, en la previa del duelo ante el RCD Mallorca, Mateu Alemany negó haber hablado con Pini Zahavi.

"No me gusta narrar las negociaciones. Le puedo asegurar que no hubo reunión con el representante de Lewandowski. Cuando un jugador tiene contrato, primero nos dirigimos a su club", aseguró el ejecutivo del Barcelona ante el micrófono de Movistar LaLiga.

