Pochettino: "Juzgar a Messi es injusto, la próxima temporada será diferente para él"

El Paris Saint-Germain conquistó la Ligue-1, pero volvió a decepcionar en la Champions League. Sobre todo ello ha hablado Mauricio Pochettino en una entrevista para Europe 1. El entrenador argentino ha aprovechado, además, para salir en defensa de Leo Messi.

"Juzgar a Messi de esta manera es injusto. No tengo ninguna duda sobre su calidad. Messi tiene suficiente talento para hacer lo que debe hacer. Lo hará. La próxima temporada será completamente diferente para él. Ha sido un año de aprendizaje, y no solo a nivel profesional tras llegar al Paris Saint-Germain, en una nueva liga y con nuevos compañeros, sino también a nivel familiar. Hay que tenerlo en cuenta. Es un gran cambio que puede afectar a un jugador", ha afirmado Pochettino.

"No se puede hablar así de Messi. Es como cuando hablo de Maradona. No estoy hablando de un jugador corriente. Messi está al mismo nivel que Diego Maradona. Está claro que el paso del Barcelona al París Saint Germain fue un cambio en el que fue necesario un proceso de adaptación. Ciertas circunstancias no le permitieron sentirse tan cómodo como en Barcelona, donde había pasado 20 años. Donde había sido el abanderado del club", ha agregado el técnico argentino.

Temporada del PSG

Por otro lado, Pochettino ha querido valorar el título liguero: "Creo que hay que dar valor a este título porque hay que cimentar la historia del club con títulos. Llegué el año pasado, el equipo estaba tercero en la tabla, con muchos problemas, con doce jugadores lesionados, Covid... no ganamos la liga y fue una gran frustración. Por eso hay que darle valor al título de la Ligue-1, aunque es cierto que hubo una gran decepción por no ganar la Champions".

Aunque no puede olvidar la eliminación en la Champions League ante el Real Madrid: "Claro que no es algo agradable de vivir. Hemos tenido partidos en el Parque de los Príncipes en los que estás triste porque tu afición no anima al equipo. Es algo que te afecta. Siempre hemos hablado del ambiente aquí y esta situación me entristece, me afecta porque fui jugador del PSG y ahora soy entrenador en este club. Espero que se resuelva".

Futuro

En cuanto a su futuro, se ha especulado con una posible salida en verano: "Soy una persona tranquila. Soy una persona que le da importancia a las cosas que realmente lo merecen. No solo estoy tranquilo en el fútbol, sino también en la vida cotidiana. Entiendo que estar en el Paris Saint-Germain significa estar muy expuesto".

"Que hay muchos rumores... Lo tomo con naturalidad y con calma. Cuando me preparaba para ser entrenador, con la esperanza de algún día entrenar a un club como el Paris Saint-Germain, toda mi experiencia como jugador, la preparación que tenía y la experiencia que adquirí en clubes anteriores me ayudó a ver las cosas con calma y a tener una visión más certera de la realidad de las cosas, a no vivir realidades paralelas que me afectan negativamente", ha agregado el ex del Espanyol.

"Me queda un año de contrato si te refieres a eso. Mi deseo y desafío de comenzar una nueva temporada está intacto, independientemente de los rumores que puedan existir. Por supuesto, también está la dirección del club que siempre hace las decisiones que siempre son respetables, son ellos los que tienen que decidir el nuevo proyecto y lógicamente yo como entrenador daré mi punto de vista y también participaré explicando el pasado, explicando la situación actual y cuál podría ser la situación futura", ha sentenciado Pochettino sobre su futuro.

Problemas con la afición

A lo largo de la temporada, la afición del PSG no ha ocultado su malestar con el equipo: "Claro que no es algo agradable de vivir. Hemos tenido partidos en el Parque de los Príncipes en los que estás triste porque tu afición no está animando al equipo. Es algo que te afecta. Mis hijos son hinchas del Paris Saint-Germain y Espanyol porque su padre jugaba allí".

"Mis hijos siempre habían soñado con venir al Parque de los Príncipes. Siempre hemos hablado del ambiente aquí y esta situación me da tristeza porque me afecta porque yo era jugador del PSG y ahora estoy soy entrenador en este club. Espero que se resuelva. Creo que es el deseo de todos. Debemos buscar entendernos para lograr los objetivos que nos hemos propuesto", ha afirmado.

Gestión de la plantilla

En cuanto a la gestión de la plantilla, Pochettino ha asegurado que "no hubo problemas": "Creo que las cosas salieron bien. No hubo problemas. El fútbol necesita tiempo. El tiempo es diferente de un club a otro. Creo que el equipo habría mejorado gradualmente como lo ha hecho en los últimos partidos. Explique las circunstancias. Echemos la vista atrás".

"Cuando jugamos la Champions en Tel Aviv contra el Lille, la mitad del equipo estaba de vacaciones. Jugamos con jóvenes como Kalimuendo, que ahora juega en el Lens, y otros jugadores que habían estado entrenando para un día o dos como Danilo o Kimpembe... perdimos. Y durante la rueda de prensa me preguntan si me siento amenazado como entrenador sacan las cosas de contexto desde el principio", ha destacado.

"Es importante que entendamos que el contexto no era el más propicio para que estos jugadores lograran esta unión colectiva y poder rendir. No es una excusa, pero es un ejercicio de reflexión que debemos hacer. Ahora tenemos que pensar en muchas otras cosas que deben arreglarse, que deben hacerse de manera diferente en el futuro. Lo sabemos muy bien, y el club lo sabe muy bien. Hay cosas que deben cambiar en el futuro inmediato, que deben hacerse de manera diferente en el futuro", ha finalizado.

