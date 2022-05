Ancelotti: "¿Mbappé? Con el Real Madrid, con Florentino Pérez, el futuro ya está escrito"

El famoso 'tic tac' que se hizo viral el verano pasado por el posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid se reactiva. No será hasta el final de la Ligue-1 cuando el delantero francés confirme su futuro, pero todo el mundo habla de ello. Incluso durante la consecución de la 35ª Liga del club blanco. Por esto se les preguntó tanto a Florentino Pérez como a Carlo Ancelotti.

Desde beIN Spors Francia, se le hizo la pregunta del millón al entrenador italiano, quien hizo historia al ganar La Liga al completar el ramillete de triunfos en las cinco grandes de Europa. "¿Mbappé? ¡Con este club, con Florentino Pérez, el futuro ya está escrito!", afirmó Ancelotti. A continuación, se le cuestionó sobre si eso confirmaba el fichaje. "Yo no dije eso", sentenció el míster.

Una vez el Real Madrid goleó al RCD Espanyol y levantó el título liguero, también Florentino Pérez fue preguntado en Movistar LaLiga por la ilusión que despierta el fichaje de Mbappé de cara a la próxima temporada 2022/2023. El presidente, tirando de la elegancia y prudencia que le caracterizan, se mostró tranquilo en su respuesta.

"No había caído en eso, pero ahora que me lo dice puede ser verdad y tal... Cuando planifiquemos la plantilla del año que viene ya veremos", apuntó Florentino Pérez. Unas palabras que no se salen de su guion ni del que ha mantenido el Real Madrid durante los últimos meses.

Tanto en el Santiago Bernabéu como el propio Mbappé no han levantado la voz en lo que va de campaña. Solo desde el Paris Saint-Germain han elevado la presión sobre la figura del delantero francés. Incluso una vez conquistada la Ligue-1. El internacional galo acaba contrato el 30 de junio y se espera que protagonice un cambio de equipo que puede dar un giro a la historia del fútbol.

Fue Mauricio Pochettino el que hizo saltar la alegría en la afición del PSG esta misma semana: "Hoy al cien por cien me quedo en el PSG el año que viene y Kylian Mbappé también estará". 24 horas después de esta declaración, el propio entrenador argentino reculó.

"Es lo que siento, lo que percibo. En esto del fútbol no se sabe qué puede pasar, pero respondo pensando en lo que siento", aseguró un Pochettino que no quiso así mantener que Mbappé seguirá en el Parque de los Príncipes "al cien por cien" la próxima temporada.

Sobre la seguridad de Pochettino en sus declaraciones también habló Ancelotti en la previa del partido ante el Espanyol: "Los entrenadores no pueden decir toda la verdad en la rueda de prensa. El madridista piensa solo en dos cosas: ganar mañana y el miércoles. Nosotros pensamos lo mismo".

