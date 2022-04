Pochettino explota y recula sobre la continuidad de Mbappé en el PSG al 100%

El PSG es un polvorín. Tras ganar el título de la Ligue-1, el equipo parisino volvió a pinchar ayer contra el Estrasburgo (3-3). Aunque lo deportivo ha pasado a un segundo plano en un club con la afición en contra y todo centrado en los movimientos que pueda haber en verano. Los focos caen sobre Kylian Mbappé y Mauricio Pochettino.

Esta semana, el técnico argentino generó un gran revuelo. Cuando le preguntaron hace unos días por el porcentaje de opciones de seguir, tanto él como Mbappé, cuyo contrato finaliza en junio próximo, aseguró: "El cien por cien". Sobre la renovación del atacante aseguró: "Es lo que siento, lo que percibo. En esto del fútbol no se sabe qué puede pasar, pero respondo pensando en lo que siento".

Luego aseguró que no ha hablado de futuro con la dirección y que mantiene su trabajo "con naturalidad" pensando "en el presente, pero también en el futuro". "Tenemos una experiencia ahora que es importante si la sabemos capitalizar. Hay muchas cosas que hemos aprendido en este año y medio que desde fuera no se perciben. Todo será volcado a los dirigentes con el fin de mejorar", señaló.

Mauricio Pochettino, durante un partido del PSG. AFP7 / Europa Press

Pero su discurso ha cambiado, según lo que dijo ayer tras el empate en liga. Pochettino volvió a hablar y esta vez dio marcha atrás con Mbappé: "Estoy muy cansado porque es difícil de explicar. Pero lo intenté. Solo respondí a la pregunta que me hicieron: 'Hoy, ¿qué porcentaje existe?' 'Para mí, 100%. Kylian también', dije. No entiendo por qué esto se sacó de contexto. Estoy muy cansado, pero soy fuerte y no me importan los rumores. Estoy centrado en el fútbol, en mis jugadores. Seguimos haciendo nuestro trabajo", aseguró en Prime Video.

Pochettino deja en el aire su continuidad y la de Mbappé: "Ese es el problema. Estamos aquí para trabajar para el club, para dar lo mejor de nosotros, y hay una falta de respeto todo el tiempo. Seguiremos trabajando, estamos muy contentos de que el equipo no se da por vencido, sigue siendo profesional, tiene ganas de jugar. Mañana es mañana, pero hoy estoy implicado al 100% con el PSG", continuaba Pochettino.

Sobre el encuentro, dijo: "Nos sorprendieron cosas que sabíamos en el primer tiempo. Corregimos en el segundo. Pero estoy contento porque vimos un buen partido".

Tranquilidad en Madrid

El culebrón sigue en París, aunque en Madrid se vive con la tranquilidad por el deseo de Mbappé de vestir de blanco. A Carlo Ancelotti le preguntaron este viernes sobre el 100% que dio Pochettino y su respuesta, sin mencionar directamente al argentino o al futbolista, pudo ser muy reveladora: "A veces los entrenadores no decimos la verdad".

En el PSG se resisten a afrontar la realidad. Esto decía también Leonardo esta semana: "Kylian habla y dice las cosas claramente. Creo realmente lo que dice. Está en una reflexión profunda. Creo que no ha tomado su decisión. Sabe lo que quiere y sabemos lo que piensa. Por eso me parece que es una cuestión de tiempo. Está en una reflexión profunda para tomar la mejor decisión"

