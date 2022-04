Xavi y la irregularidad del Barça: "Hemos vivido situaciones de terror, hay que tener paciencia"

El FC Barcelona afronta este domingo un nuevo compromiso de Liga. Será un partido un tanto especial, ya que es un compromiso que tiene aplazado con el Rayo Vallecano. Será la primera vez en mucho tiempo en el que pueda medirse con sus rivales en la clasificación teniendo los mismos partidos disputados.

Los azulgranas tienen la obligación de seguir ganando tras el buen resultado sacado en el Reale Arena ante la Real Sociedad. Una victoria que ya casi no vale para luchar por el título, pero sí para afianzar la segunda posición y, por ende, la Champions. Xavi Hernández ha comparecido en rueda de prensa para analizar el choque, para hablar de su homólogo Andoni Iraola y de la situación de su equipo.

Fichajes para el verano

"Hay posiciones que no tenemos dobladas. La idea es tener dos futbolistas competitivos por línea".

Polémica con el juego aéreo

"Muchos han sido de estrategia, otros de Luuk por su capacidad, otros de atacar espacios... son diferentes pero forma parte de la idea de juego y es consecuencia del trabajo bien hecho".

Luuk de Jong defendiendo un balón Reuters

Rumores sobre De Jong

"Es muy importante. Tiene que marcar una época en este club. Está a muy buen nivel y estoy muy contento con él. Tiene que seguir. Tiene que marcar, asistir y tiene que ser protagonista".

Las cosas a mejorar

"El entendimiento del juego. Interpretar los espacios y el hombre libre. En lo psicológico, están muy preparados. A nivel físico quizás notamos fatiga en el último partido. En lo táctico, no hemos tenido apenas tiempo para trabajarlo".

La capacidad de Aubameyang

"Si es gol, como si es con la espalda. Auba ha hecho goles toda su carrera. Era una garantía. Trabaja para el equipo. Es un fichaje muy bueno. Un súper fichaje de invierno. Ayuda al equipo y es una persona positiva".

El regreso de Ansu Fati

"Si todo va bien, estará contra el Mallorca. Le veo muy bien".

Ansu Fati, en un entrenamiento del Barcelona AFP7 / Europa Press

Notar la falta de Messi

"Éramos conscientes. Estamos en los primeros meses sin Messi. Tenemos que tener paciencia. Muchos equipos, grandes equipos, les cuesta volver, como al United. Como mínimo hay que estar compitiendo por los títulos. Hay que tener mucha paciencia".

Llamamiento a la afición

"El mensaje público es que les necesitamos. Cuando no les tenemos, sufrimos como el día del Eintracht o el Cádiz. Mañana debería ser el día de la vuelta a la normalidad. Les necesitamos. Sin ellos, somos mucho menos equipo".

Mensaje para el año que viene

"El 'presi' me supera en optimismo. Lo que dice Alves... nunca lo sabremos. No nos ha dado para competir en las competiciones del K.O. Debemos tener mucha paciencia. Los primeros, nosotros. El año que viene, intentar luchar por ganar títulos. No nos ha llegado para competir. No sabremos nunca si Alves tiene razón".

Qué libro sería el Barça

"Hay momentos de ciencia ficción, como el 0-4 en el Bernabéu. Situaciones de terror, como cuando no teníamos jugadores. Situaciones como la de noviembre, viendo la clasificación. Hemos de entender que estamos en la era post Messi y hay que tener mucha paciencia. No se ha dado la situación para ganar títulos. Debemos reforzarnos y ser valientes en el juego. Tenemos que ser realistas y tener temple".

Ideas para el 2023

"Estamos planificando, pero también dependemos de la situación económica. Estamos pendientes de la situación. Para que entre gente, también tiene que salir".

El año de Iraola

"Creo que es una grandísima temporada. Además, se clasificaron para semis de Copa. Están haciendo un trabajo espectacular. Tenemos amigos en común que nos dicen que trabaja muy bien. Coincidimos en la selección y es muy buen tío y buen compañero. Es una referencia. Es valiente. Tiene variantes. Le está sacando rendimiento al Rayo. Me alegro por él".

La vida de Xavi

"Ahora te paso el itinerario de la tarde. Tengo dos críos pequeños. Estoy bastante liado en Can Barça, pero también en casa. Intento desconectar a pesar del estrés que supone el Barça. Cuesta porque estamos en urgencias. Intendo desconectar en casa y con los amigos. Pero encantado, es un privilegio".

La situación de Ferran

"Cada jugador tiene fatigas diferentes. Ferran tiene una capacidad para jugar tres o cuatro partidos. Hemos de jugar lo mejor posible para entrar en Champions. Dependerá de las sensaciones. Para mí Ferran es muy importante, haga gol o no".

Ferran Torres se lamenta tras un fallo Reuters

Lo que resta de temporada

"Nos estamos jugando mucho, la Champions del año que viene. La segunda plaza. Seamos realistas, La Liga es prácticamente imposible. No son las mejores sensaciones las que hemos tenido en los últimos partidos. Queremos recuperarlas".

Lesión de Gerard Piqué

"Es una pena que tenga estas molestias. Dependerá de cómo vaya yendo. Depende de sus sensaciones. Lleva dos o tres meses así. Lo iremos gestionando".

Sellar puestos Champions

"Es una oportunidad, una ocasión de oro para afianzarnos en la segunda posición y mejorar el juego. Es un rival difícil, que te aprieta. Tienen un muy buen entrenador, valiente. Es un partido para mostrar personalidad y ser contundentes y más eficaces. Sería un paso muy importante ganar para amarrar la Champions".

