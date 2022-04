Dani Alves, sobre La Liga: "Suerte del Real Madrid que no llegamos antes"

Dani Alves sembró la polémica con unas declaraciones posteriores a su triunfo ante la Real Sociedad. El FC Barcelona logró una victoria clave en Anoeta y se asentó en la segunda plaza de la clasificación. Además, retrasó una jornada más el alirón del Real Madrid. El brasileño, preguntado sobre cómo es la situación del equipo cuando el objetivo no es ganar el título, aprovechó para acordarse del eterno rival.

"La verdad es que es suerte de que no hemos llegado antes. Hemos tardado en llegar. Suerte del Real Madrid que no habíamos llegado antes. Poder competir con ellos de manera diferente. Al final, la vida es así", indicó en los micrófonos de Movistar Plus al ser preguntado sobre las aspiraciones del equipo.

Alves, además reafirmó su idea de que si la temporada hubiera sido más larga habrían logrado la remontada. "Llegamos tarde, tuvimos que hacer un esfuerzo bárbaro para sacar la ventaja. Sabíamos que era muy difícil por el estado del rival. No pudo ser, pero suerte de ellos que no hemos llegado antes", indicó en la televisión con derechos.

Dani Alves: "Suerte del Real Madrid que no hemos llegado antes. La vida es así, llegamos tarde."#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/s50lzOAUfX — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 21, 2022

A pesar de las palabras de Dani Alves, la clasificación refleja la imposibilidad del Barça para alcanzar la primera plaza. El equipo catalán suma 63 puntos en 32 partidos frente a los 78 del Real Madrid en 33 encuentros. Por lo tanto, el conjunto merengue debería pinchar y el Barcelona no fallar para que se obrara una remontada histórica a falta de cinco partidos para el final.

Respecto a los resultados del Barça desde que llegó Xavi, el conjunto catalán ha caído eliminado de todas las competiciones con su nuevo entrenador. Fue con el exjugador en el banquillo con quien se consumaron las eliminaciones en Copa, Supercopa, Champions y Europa League.

Partido difícil

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Aquí siempre lo es. El estadio aprieta, tienen mucha presión de balón. Al principio conseguimos saltarla, luego bajamos intensidad y ellos apretaron. Cuesta mucho ganar pero se gana".

Planteamiento

"Nosotros habíamos planteado el partido de esa manera, salir a apretarles ahí. Ha sido un robo en el medio. Buscábamos la superioridad. El gol vino y el gol siempre cambia el partido. Es la sensación que te da. Sabíamos que iba a ser un partido donde íbamos a sufrir".

Problemas

"No digo físico, la mayoría de problemas son articulares. No tiene mucho que ver con el físico, físicamente estamos muy bien. Llega ese momento de la temporada con desgaste muy grande. Llevarnos los tres puntos nos pone bien en la clasificación para el objetivo que nos queda".

Su estado físico

"Ahí ahí. Los últimos días no he podido entrenar todo lo que quería con el equipo. Tuve un problema articular del partido contra el Levante. Me tuve que recuperar. Es hora de hacer el esfuerzo porque nos quedan 6-7 partidos donde hay que poner todo lo que ponemos para el objetivo".

[Más información - Anoeta pita a Gerard Piqué en el partido ante el Barça: el infierno que le espera por la Supercopa]

Sigue los temas que te interesan