Estrella Roja, el club que escapa de las sanciones pese a su apoyo a Putin y no condenar la guerra

La oleada de apoyo a Ucrania desde el sector del deporte ha sido notable. FIFA y UEFA han modificado sus periodos de fichajes para dar salida a los futbolistas. Las principales competiciones han expulsado a clubes rusos para aislar al país. Y ligas como la Premier han roto cualquier vínculo con empresas rusas como forma de sanción por la invasión. Sin embargo, en medio de ese mar de castigos al país, se encuentra un Estrella Roja que sigue sin dar un paso para alejarse de Vladimir Putin.

El club serbio, tanto en su sección de fútbol como de baloncesto, cumple un mismo patrón: evitar la condena a Rusia y negarse a cualquier gesto a favor de Ucrania. Sus aficionados, principales representantes en su grada y en estadios rivales, son quienes transmiten esos mensajes. Bien con pancartas que se hacen virales o con cánticos que sorprenden al resto de público por su fidelidad a Putin, la masa social blanquirroja está generando una imagen muy específica de la entidad.

Una de las claves puede estar en el soporte económico que tiene el club. El Estrella Roja es propiedad de Gazprom, gasística rusa con un gran peso en el deporte que hasta hace muy poco colaboraba con el Schalke 04 o con la mismísima UEFA. Tras el estallido de la invasión, esos acuerdos finalizaron. Pero el Estrella Roja, que desde 2014 está sustentado en los fondos de Gazprom, los ha manteniendo e incluso reforzado.

Pancarta de los ultras del Estrella Roja contra la OTAN Twitter

La otra de las razones es la de los vínculos sociales, políticos e incluso ideológicos que tienen parte de los Balcanes con Rusia y la corriente de Vladimir Putin. No es la primera vez que los ultras del equipo atacan a la OTAN con sus mensajes en los estadios. Pero sí es la ocasión en la que están teniendo mayor repercusión dada la unanimidad con Ucrania que existe en la actualidad.

El fútbol, sin ir más lejos, ha vivido diferentes episodios que han dado mucho que hablar. Durante el encuentro disputado ante el Rangers en los octavos de la Europa League, el fondo donde se situaban los radicales del Estrella Roja mostraron una amplia pancarta que dio la vuelta al mundo.

En ella rezaba el lema "todo lo que estamos diciendo es dar una oportunidad a la paz". Sin embargo, el trasfondo del mensaje era mayor: en otras partes se citaban las intervenciones de la OTAN en diferentes países y se buscaba atacar a Estados Unidos y a la organización por su historial bélico.

Zalgiris fans are sending another message during the Euroleague regular season finale vs Crvena Zvezda. pic.twitter.com/I68FJoZm2V — Donatas Urbonas (@Urbodo) April 3, 2022

La polémica en baloncesto

Pese a que el fútbol suela generar mayor expectación, el peso del Estrella Roja en una competición como la Euroliga ha llevado a que el equipo protagonice diferentes escenas. La más reciente, ante un Zalgiris Kaunas que fue el primero en amenazar a la Euroliga con no jugar si no se expulsaba a los clubes rusos pese a no haber acabado la temporada.

Los aficionados del Estrella Roja vienen lanzando cánticos a favor de Putin en diferentes partidos. Pero ante el Zalgiris fueron a más. Sus jugadores se negaron a hacer un gesto tan simple como el de sostener la pancarta diciendo "no a la guerra". Un lema que se está empleando en numerosas ligas y que rechazaron desde la directiva del club. Sus hinchas, en la grada, tuvieron que ser escoltados para abandonar sus butacas al estar profiriendo mensajes a favor de Rusia y su invasión.

El club, en un duro comunicado posterior, aseguró que su posición es "clara sobre el conflicto en Ucrania" pues "sigue la postura oficial" de Serbia. El país balcánico está en una encrucijada por sus vínculos con Rusia, pero hasta el momento ha rechazado que se impongan sanciones pese a condenar levemente la invasión. Según el Estrella Roja, que fue quien forzó a sus jugadores a no sostener la pancarta, no van a "permitir la politización del partido" porque están en contra de "la manipulación y politización de una de las consignas más universales" como es el "no a la guerra".

Una postura muy tibia y que contrasta con la del resto de clubes, que bien por medio de sus camisetas, equipaciones o mensajes en sus paneles están mostrando su contundente apoyo a Ucrania y su dura condena a las acciones impulsadas por Putin.

