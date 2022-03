LaLiga no sigue a la Premier: permite a Rusia tapar el "no a la invasión" y emitir todos los partidos

LaLiga alegó varias trabas jurídicas para no cancelar su contrato televisivo en Rusia con Okko tras la invasión de Ucrania, el canal en el que miles de rusos pudieron ver El Clásico este fin de semana. Más allá de la goleada culé, lo que nunca vieron fue el mensaje "Stop Invasion" ("No a la invasión" tal y como aparece en la señal española). El organismo quería que el pueblo ruso pudiera ver esa campaña que ha llevado a cabo, pero la televisión ha sustituido este letrero junto al marcador por el logo del campeonato.

Mientras la Premier League no tenía miramientos al no solo acabar con su vinculación con Rusia, si no también con China por no condenar la invasión, LaLiga lo ha mantenido. La organización que preside Javier Tebas sí que canceló las campañas que se iban a llevar a cabo en suelo ruso. Por ejemplo, durante El Clásico se llevaron a cabo en diferentes partes del mundo con embajadores (exfutbolistas). Además, el delegado que trabajaba en Moscú también regresó a España.

Rusia está tratando de ocultar a su pueblo estos gestos. El canal de televisión ruso Match TV reemplazó al menos dos veces los planos con banderas ucranianas y mensajes en contra de la invasión durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League entre el West Ham y el Sevilla. El primero fue cuando Andréi Yarmolenko entró al campo, mientras Rusia puso a una persona comiendo en la grada. El segundo fue con el gol de la victoria del internacional por Ucrania en la prórroga.

Inglaterra no fue el único país en cancelar su contrato de televisión en Rusia. Francia tomó antes este camino con el canal Match TV. Mientras tanto, Ucrania, a pesar de la situación bélica que sigue recrudeciéndose día tras día con Rusia acechando varias ciudades, sigue viendo fútbol. El Real Madrid - FC Barcelona de este pasado domingo se vio a través de MEGOGO. En esta retransmisión, sí que salía la mosca del "Stop Invasion".

No es sencillo

También se coló este lema en las primeras emisiones en Rusia desde que LaLiga tomó esta decisión, pero no fue así durante El Clásico. La censura rusa apareció para apaciguar la intención del campeonato, un gesto con el pueblo ruso que llegaba a través del fútbol. En el partido que más se sigue en todo el mundo, el mensaje "No a la invasión" apareció. No fue así en el país invasor.

Es cierto que LaLiga, si cancelaba el contrato, se podía ver envuelta en un asunto judicial. La Premier League tendrá que abonar unas costas a la operadora RAMBLER, que gestionaba estos derechos para emitirlos a través de Okko. Lo mismo le sucederá a la Ligue-1, que se encuentra en una situación económica mucho más delicada que el campeonato español. La Bundesliga, la Serie A y, sobre todo, la Champions League junto al resto de competiciones de la UEFA se siguen emitiendo también.

Reino Unido es el país que más sanciones está imponiendo a Rusia y la Premier League no iba a ser menos. Ejecutó este bloqueo al país ruso en la liga, pero no pudo hacerlo con los partidos de la FA Cup. La federación inglesa sigue intentando encontrar una solución para poder acabar con su contrato con Match TV, como también lo está intentando la UEFA con los encuentros de las selecciones nacionales que se disputan en este parón.

Nigel Huddleston, ministro de Deportes del Reino Unido, sacó pecho tras la noticia de la Premier League, que también decidió donar más de un millón de euros al Comité de Emergencia de Desastres de Ucrania: "No se puede permitir que Rusia legitime su guerra ilegal a través del deporte y la cultura, y debemos trabajar juntos para garantizar que Putin siga siendo un paria en el escenario internacional". La liga inglesa es el campeonato en el que más gestos contra la invasión se han visto.

La Liga se mueve

En cualquier caso, el campeonato español está teniendo muchos gestos con el país que está siendo invadido por Rusia. El Real Madrid puso en marcha el pasado 5 de marzo una campaña "Todos con Ucrania" y el pasado miércoles anunció que donaría un millón de euros. Además, mantiene en su página web un canal de donación directa para la ayuda a todos los afectados por la guerra. También se ha volcado con su jugador, Andriy Lunin, muy afectado por lo que sucede en su nación.

El Atlético de Madrid se suma a la ola de solidaridad del deporte español con las víctimas de la guerra en Ucrania. El club ha anunciado a través de su fundación que ha fletado un autobús junto con la Comunidad de Madrid con ayuda humanitaria. Por su parte, el FC Barcelona instalará carpas para la recogida de productos de primera necesidad para bebés y niños pequeños que lleguen con sus madres en diferentes puntos del Camp Nou los días 28, 29 y 30 de marzo, coincidiendo con el partido de la Champions League del equipo de fútbol femenino contra el Real Madrid.

Esta línea ha seguido con las campañas de Espanyol, Osasuna, Alavés, Valencia, Levante, Real Betis o Celta. El fútbol nacional se está volcando también desde sus categorías más humildes, e incluso desde el fútbol femenino. En cualquier caso, este borrón de LaLiga no oculta la generosidad de la mayoría de las entidades del deporte. La RFEF, por ejemplo, puso a su disposición todos sus brazos operativos para que los españoles que estuvieran en Ucrania pudieran salir de allí.

