Lío en 'casa Higuaín': su padre anuncia su retirada y el Pipita lo desmiente

Gonzalo Higuaín dejó Europa para cruzar de nuevo el Atlántico. Lo hizo en el año 2020, pero no para regresar a Argentina, sino para comenzar una aventura en la Major League Soccer (MLS). De la mano de David Beckham, aterrizó en el Inter Miami para vivir la recta final de su trayectoria en el fútbol.

Con 34 años (cumple 35 en diciembre), el 'Pipita' comienza a ver cada vez más cerca el momento de colgar las botas. Los rumores sobre su retirada aumentan y a raíz de estas especulaciones, su propio padre confirmó recientemente el adiós al fútbol de su hijo.

En declaraciones para TNT Sports, para el programa Palo y Afuera, Jorge Higuaín reveló cuál era el futuro cercano para su hijo: "No lo veo volviendo a Argentina. Termina este año. Por lo menos lo que me dijo a mí, que se retiraba. Se retira del deporte".

Gonzalo Higuaín, en un partido del Inter Miami de la MLS

"A mí me encantaría que siguiera ligado al fútbol desde otra función porque es un chico que está muy preparado. Conoce a todos los jugadores, fue dirigido por los mejores técnicos del mundo... Tiene una capacidad de gestión terrible. Le haría bien al fútbol", continuó explicando Jorge.

El padre del 'Pipita' también se refirió a las críticas que ha llevado ligada la carrera de su hijo: "La familia estuvo siempre para contenerlo. Yo le explicaba que no se podía hacer un mínimo problema por la gente que lo criticaba. Al final es un tipo súper respetado en Europa. La realidad no son las redes sociales. Nunca nos pasó nada, le pedían fotos, saludos... Jamás hubo un agravio ni una puteada. Yo le decía que no podía ponerse mal por las críticas en las redes sociales y que les haga frente con la carrera que tiene".

Desmentido

El revuelo que desencadenó las declaraciones de Jorge Higuaín llevaron al propio 'Pipita' al desmentido después de un entrenamiento con el Inter Miami: "Fue un malentendido que tuvo él conmigo, yo en ningún momento le dije del retiro, se expresó mal, es algo que puede pasar. Pero nada tiene que ver con la realidad, yo estoy enfocado en el club, en cumplir el contrato".

"Llegado el momento, si se llega a tomar esa decisión, voy a ser yo el que lo comunique, nada más que yo, lo que puedan decir en este caso mi papá u otras personas no tiene nada que ver con lo que puedo decir yo. Llegado el momento, seré yo el primero en comunicarlo, el primero en decirlo, pero ahora mismo tengo la cabeza en este club y en cumplir el contrato", afirmó Gonzalo Higuaín.

Pese al lío en 'casa Higuaín', la retirada no está tan lejos: "Está cerca dejar de jugar, pero no es lo que tengo ahora en mi cabeza. Lo que tengo en mi cabeza es cumplir mi contrato y a fin de año se verá cómo me siento y me sentaré con el club y veremos cuál es la mejor decisión. Pero mi decisión es enfocarme en hacer una gran temporada este año. Quería aclarar esto para que no haya más malentendidos".

