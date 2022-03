El nuevo trabajo en Bélgica de Marc Overmars tras ser denunciado por acoso y despedido por el Ajax

Marc Overmars (Países Bajos, 1973) fue despedido del Ajax a principios de febrero tras verse salpicado por un escándalo de acoso a empleadas del club. Menos de dos meses después, el exjugador reconvertido en director deportivo ha encontrado nuevo trabajo en Bélgica de la mano del histórico Antwerp. El club defiende que lo sucedido fue algo "privado", aunque Overmars reconoció que se equivocó con su actitud en el Ajax.

La decisión del Antwerp ha sorprendido. Marc Overmars podía enfrentarse al ostracismo profesional tras las denuncias recibidas en Holanda. Sin embargo, no ha tenido apenas complicaciones para poder continuar con su carrera. El equipo belga, además de ser uno de los más relevantes de su país, marcha actualmente en tercera posición de la clasificación liguera.

El anuncio se ha producido envuelto en un ambiente de tensión. Todas las preguntas estaban orientadas a los hechos acaecidos en el Ajax. Overmars, cabe recordar, no se había pronunciado más que una vez desde que saltaran a la palestra las denuncias. El Antwerp, pese a la presión mediática, intentó restar importancia al historial de Overmars. Su larga carrera profesional, según indicaron, es lo que propició su fichaje.

Marc Overmars con un chándal oficial del Ajax Europa Press

Marc Overmars tendrá una nueva oportunidad. Y la disfrutará sin apenas tiempo para que se haya olvidado lo sucedido en Ámsterdam. Una prueba de fuego para el exjugador, que todavía puede verse salpicado si se producen más denuncias en su antiguo equipo, y también un riesgo para el club belga por incorporarle.

Overmars ya confesó

El exdirector deportivo del Ajax reconoció haber tenido las actitudes de las que se le acusaban. "Ofrezco mis disculpas", espetó en su día. Overmars calificó como un "comportamiento" que "no era aceptable" lo sucedido. "Lo veo ahora, pero es demasiado tarde así que no veo otra opción que dejar el Ajax", subrayó cuando el club neerlandés decidió prescindir de sus servicios tras un acuerdo con Overmars.

En su llegada a Bélgica, el exjugador ha tenido que explicar cómo se produjo todo. Además de definirlo como "un desafío", destacó que le convencieron "rápidamente del proyecto de Amberes" y el camino que quieren iniciar con su incorporación. El club belga comparte "ambiciones" con Overmars y su polémica en Ámsterdam quedará en el olvido.

"Quiero pasar esa página. Para mí es un nuevo período y un nuevo capítulo. Me gustaría empezar bien con todos. Mi salida del Ajax fue muy desafortunada. Tengo que pasar por eso y seguir adelante", se defendió ante las preguntas de los medios de comunicación. La velocidad del acuerdo tuvo una explicación: "Tengo 48 años y entonces no tienes mucho tiempo que perder. No discutimos esto durante las negociaciones del contrato. Es un nuevo comienzo".

El Antwerp lo olvida

El club belga también corre riesgos al fichar a Marc Overmars. Y más teniendo en cuenta la posición en la que marchan en liga. Sin embargo, como explicó Sven Jacques, gerente del club, son cosas de su vida privada que no deben afectar a su carrera profesional.

"Hemos hablado de eso. Como personas adultas. Hemos escuchado lo sucedido y compartido cuáles son nuestros valores. Eso es un partido. Es importante dar a la gente nuevas oportunidades y pasar página. No hemos hablado específicamente con las mujeres del club, pero ha habido discusión dentro del club. Todo ha sido cubierto. Pero, por supuesto, se trata principalmente de fútbol", defendió el dirigente.

