El Clásico de Aubameyang: el sueño de toda una vida con el Real Madrid del hijo pródigo de El Barraco

En El Barraco (Ávila), un pueblo de menos de 2.000 habitantes, no han perdido ojo a la carrera deportiva de Pierre-Emerick Aubameyang. A sus 32 años, el delantero gabonés, nacido en Francia, por fin cumplió con su deseo de jugar al fútbol en España, cerca de la localidad abulense de su familia materna. Hoy ya no tiene familiares directos allí, pero el futbolista del FC Barcelona nunca olvidó sus raíces.

Aubameyang juega este domingo su primer Clásico. Debutará en el partido de fútbol más seguido del mundo y en el que siempre se imaginó estar algún día entre los 22 protagonistas. Se veía, eso sí, ocupando su sitio vestido con la camiseta contraria a la que lo hará hoy. En el Santiago Bernabéu será visitante y no local como durante tanto tiempo deseó y hasta le prometió a su abuelo materno.

Durante los mejores años de la carrera de Aubameyang, este nunca ocultó que quería jugar en el Real Madrid. Sus guiños cuando era futbolista del Borussia Dortmund fueron varios: desde reconocer que era el sueño de su infancia y entonces se fijaba en Hugo Sánchez hasta revelar que en 2014 le dijo a su abuelo, antes de que muriera, que iba a jugar en el equipo blanco.

Margarita, la madre de Aubameyang, nació en El Barraco. Emigró junto a sus padres y sus hermano a Laval (Francia) cuando era pequeña y allí, con el paso de los años, tuvo a Pierre-Emerick, de padre gabonés. Los abuelos de Aubameyang volverían al tiempo a vivir en aquel pueblo de montaña y el futbolista les visitó tanto de pequeño como ya de mayor habiendo triunfado en el fútbol.

Aubameyang, en El Barraco Instagram

En El Barraco vieron a Aubameyang dar algunas de sus tempranas patadas a un balón de fútbol. Sobre el madridismo de su abuelo hay contradicciones, ya que incluso Aubameyang en su presentación con el Barça dijo que este era del Atlético de Madrid. Aquel día, seguramente, debía endulzar sus discursos madridistas pasados para caer bien la primera vez que se puso la camiseta culé.

No cabe duda, pese a ello, que la familia materna de Aubameyang está igual de feliz de tener al chico jugando en La Liga. Tristemente, sus abuelos no lo han podido ver. Él falleció cuando su nieto estaba ya en el Dortmund y ella lo hizo hace cuatro años, en 2018. Aubameyang viajó hasta El Barraco para despedirse de su abuela y la dedicó unas bonitas palabras en su Instagram:

"Una última sonrisa que me demostraba que eras la mejor. Un último viaje a tu pueblo, en el que yo era feliz contigo. Tú me diste tanto amor y me enseñaste tantas cosas... Hablo español gracias a ti. Estoy orgulloso de ser tu hijo pequeño. Un último beso para decirte adiós. Un beso muy fuerte. Te quiero mucho abuela. Descansa en paz", escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pierre-Emerick Aubameyang (@auba)

Para Aubameyang, el de este domingo será más que lo que el primer Clásico representa para otros. Para él es cumplir un sueño y la promesa que un día hizo. Las cosas en el Barça le están yendo bien (suma 7 goles en 10 partidos) y en el Bernabéu será la principal amenaza para la portería de Courtois. Lo que un día pudo ser blanco acabó siendo azulgrana.

