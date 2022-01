Simeone: "Algún día me tendré que ir del Atlético, todo empieza y termina"

Este lunes se ha presentado el documental que protagoniza el 'Cholo' Simeone. 'Vivir partido a partido', así se llama la producción que tiene al entrenador del Atlético de Madrid como figura principal. En la puesta de largo, el técnico argentino ha hablado de la actualidad de su equipo y de algunas anécdotas. Primero lo hizo en diálogo con Gustavo López, exfutbolista del Celta de Vigo. Después, respondió a las preguntas de los periodistas.

Relación con sus padres

"Los que me dieron todas las herramientas que tengo. Soy lo que soy gracias a cada una de sus personalidades, que son muy diferentes. Puedo transmitirlas, los quiero muchísimo. Él está fuerte, lo veo musculoso y ella tiene una sonrisa siempre que hablamos que me llena el corazón".

Documental 'Vivir partido a partido'

"Desde Vélez, que fue una educación deportiva muy buena, el paso por la selección argentina y todo ese recorrido, de futbolista, que hay un hombre en él que pasa buenos y malos momentos, dos familias, me divorcié, me volví a casar, tuve más hijas y tengo cinco hijos que se llevan genial. Hemos construido algo que quiero mucho, el equipo en familia, con amigos, con todo lo que te hace fuerte. Se muestra lo que la gente no ve y que está en la persona que tiene que transmitir, convencer y que tiene que ganar todos los días".

Diego Pablo Simeone camina por la banda del Wanda Metropolitano EFE

Entrevistar muy largas

"Cuando me senté con Toni, me dijo tienes que contar. Y yo 'si a mí no me gusta, importa el hoy...'. Me fue convenciendo, te llamé (a Gustavo López) y me sentí seguro. Para que contara cómo soy tenía que ser a alguien muy cercano".

¿Qué momento destaca?

"Hay muchos. Fui encontrando emociones. Me gustó la charla con mi viejo frente a la puerta de mi casa, algo muy nuestro. También cuando nos acercábamos a la pelea por La Liga y lo que hablábamos, estábamos convencidos de estar en el camino. Y otro día que me preguntaban porqué digo las palabras que digo. O en el coche con las chicas de camino al cole y en el desayuno. No he visto el documental, solo algunos espacios salteados. Ya os diré si me gusta".

Testimonios de futbolistas importantes

"Toda la gente que está y alguna que no pudo o no quiso es la gente que me ha hecho ser quien soy. Soy muy feliz de haber compartido con esa gente el documental. Me hicieron creer, me golpeé y me levanté, me hicieron subir mi creatividad como entrenador...".

Trabajo o talento

"Hay muchos ejemplos. Talento sin trabajo queda en un espacio importante de un jugador o de lo que sea, pero el trabajo está por delante. Lo demás queda en algo simple si no".

El esfuerzo no se negocia

"Estábamos en Argentina, compitiendo con Boca por salir campeones y hablamos de aquello. A partir de ahí quedó instalado para siempre con nosotros. No sólo en fútbol, sino en la vida misma, que al final es más importante".

El 'Cholo' Simeone, en un entrenamiento del Atlético de Madrid EFE

Historia con el Atlético

"Puedo percibir más rápidamente lo que va sucediendo en el ambiente, no solo en el campo. Un ejemplo: el sábado, contra el Valencia. Conozco a la gente muy bien. Sabía que, a pesar del mal primer tiempo, no iban a estar en contra del equipo en el segundo. Iban a estar con nosotros y después, si hubiera salido mal, la crítica habría sido dura, pero no durante. Se lo transmití a los jugadores y ellos respondieron bien. Volvimos a estar juntos todos como queríamos. A eso ayuda el conocimiento. Son muchos años, tres como jugador, luego otros dos y medio, ahora diez. Casi mi vida está puesta en el Atlético. Pero algún día me tendré que ir, todo empieza y termina. Ojalá que sea con una elección de todos justa y buena y la mejor para las dos partes. No supone más presión ser hincha o el amor que tengo por el club. Sé que tiene que ganar, pero dejo de lado los egos aunque algunos crean que no, pero los dejo por el bien del club y los objetivos".

El sueño del fútbol

"Siempre quise lo máximo. Desde que fui creciendo, mi obsesión era ser mejor día a día. Empecé a entrenarme en Primera con 14 o 15 años, pronto jugué con los reservas y con 17, para adentro. De ahí en adelante todo cosas buenas. Luché por mejorar, llegué hasta donde pude y no extraño nada de mi etapa como futbolista. Y quiero más, soy joven".

Del campo al banquillo

"En la ducha y me costó bañarme, entrar el auto y pensar 'mañana tengo que preparar el partido como entrenador'. No tuve ni partido de despedida, me habría gustado. Con mis compañeros tuve relación de respeto siempre".

Entrenadores influyentes: "No sé si a uno u otro, pero cuando juegas no sabes cómo van a ser tus técnicos. El primero fue Bilardo, fue mi primer técnico y fui una esponja. Todo lo que me transmitía intenté asimilarlo. Luego a Luis, ya más grande, y me dio fortaleza y seguridad que transmitía. Ni que hablar del Coco Basile, tenía un don, nos hablaba (con la Selección, y antes en Vélez), nos decía que había que tirarse a la pileta y no tú te tirabas, no mirabas si había agua. No todos lo saben hacer. Y Bielsa me agarró más grande aún y nos enseñó a todos a ser mejores entrenadores. Está el entrenador de campo, el de entrenamiento y él te desarrollaba lo que iba a pasar. Me quedaron muchas cosas de él".

Diego 'Cholo' Simeone en el banquillo de Los Cármenes antes del Granada - Atlético de Madrid Reuters

Anécdota con Basile: "Estábamos en la concentración y me llama el Coco. Nadie quería usar el 10. Maradona se había ido y me pregunta, con 21 años, 'Cholo, ¿se atreve a llevar el 10?' '¿Yo? ¿Cómo no?' Y salimos campeón dos veces. Lo había llevado de niño, cuando iba a jugar".

Digerir las derrotas: "Difícil. Pero para disfrutar una victoria hay que saber digerir las derrotas. No dan igual, se sufre, se trabaja, se busca mejorar, pero se sufre, porque así aprendes a disfrutar la victoria. Hay situaciones que me duelen y me encuentra así la familia".

El Atlético: "Ha sido mi vida, aunque suene simple. Son ya, entre jugador y entrenador, 15-16 años en este club. Me hizo crecer como futbolista, volvió, me fui, regresé otra vez, hubo alegrías, tristezas... Y se me exige reivindicarme día a día y me encanta. La vida es así, cambia de un momento a otro. Contra el Valencia, el primer tiempo parecía la muerte y el segundo, la vida. Hay que elegir dónde estar".

