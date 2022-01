Luuk de Jong quiere quedarse en el Barça: del mensaje de Koeman a su charla con Xavi Hernández

El fichaje de Luuk de Jong por el Fútbol Club Barcelona estuvo marcado por la sorpresa. Un suplente del Sevilla llegaba al Camp Nou para sustituir a Griezmann. La comparación no dejó en buen lugar a Ronald Koeman, que siempre defendió su llegada. Meses después, De Jong ha cumplido con Xavi Hernández y le ha dado al Barça el gol necesario pese a la crisis de resultados. La gran duda es si esa aportación será suficiente.

El jugador neerlandés, que está en calidad de cedido en la entidad azulgrana, ha dejado claro que quiere quedarse en el Barça. De Jong destaca que ya se ha instalado con su familia y rechaza mudarse "de nuevo". Cualquier rol le vale, incluso siendo "un suplente habitual" se ve como un jugador "valioso". Pero la decisión final estará en la mano de Xavi, el Barça y un Sevilla al que pertenece.

Luuk de Jong, en una entrevista para AD Sportwereld, ha confirmado estas intenciones y ha explicado su situación en el Barça. El delantero cree que "en el deporte de alto nivel todo depende del momento", por lo que ahora puede disfrutar de "reacciones positivas" en lo que respeccta a su rendimiento. Tal ha sido su racha, con dos goles en La Liga y uno en la Supercopa, que hasta Ronald Koeman le ha escrito.

El extécnico del Barcelona fue su gran valedor y, como ha desvelado De Jong, no ha querido perder la oportunidad de reafirmarse. "Hace poco me envió un mensaje felicitándome, se lo agradezco mucho", ha destacado un Luuk de Jong que con la marcha de Koeman perdió a su gran defensor.

La relación con Xavi, según ha explicado el mismo jugador, no es mala. "Creo que está un poco sorprendido de cómo encajo en su juego", ha llegado a reconocer Luuk de Jong. Sin embargo, le queda mucho por trabajar para afianzarse en un estilo que no es el suyo. "Puedo ser un '0' con el que triangular. Xavi quiere que su delantero sea un punto de encuentro. Siempre me dice que atraiga a los defensores".

El jugador, además, se ha mojado sobre las críticas y la relación con sus compañeros. "Si marcas dos goles de cabeza ante Mallorca y Granada, tus compañeros ya saben cómo te manejas. Contra el Madrid tuve dos cabezazos también, pero esto es simple: si viesen que me mandan centros y acaban en nada, al tercer intento dejarían de hacerlo, es lógico", ha remarcado.

Mensaje de Xavi

El entrenador azulgrana no dudó en sacar la cara por el jugador a principio de año a la vista de su rendimiento. "Es un profesional como la copa de un pino. Es un ejemplo para todo el vestuario. Cómo trabaja, cómo se sacrifica, cómo entrena. Al final da sus frutos, es eso. Según como entrenas, jugarás. De la manera que entrena él, pues hoy ha marcado la diferencia", destacó.

Pese a ello, el técnico catalán también dejó en el aire el futuro de la delantera y de De Jong. "Hay salidas, hay entradas, pero son todo hipótesis". La llegada de Ferran Torres puede quitarle minutos, pero la posible baja de Dembélé dejaría más espacio en el tridente ofensivo.

