La FIFA probará en la Copa Árabe el fuera de juego automático: los cambios de normas en el fútbol

El fútbol vuelve a cambiar una temporada más. La International Football Association Board ha hecho oficiales los cambios anuales que lleva a cabo tras las reuniones de su comité para mejorar este deporte. Para la 2021/2022 se han descartado varias propuestas, también se han prolongado algunas de las medidas que se acometieron tras la pandemia y se han quitado otras. Los árbitros tendrán que adaptarse de nuevo a las imposiciones de la institución.

Una de las propuestas que no han sido aceptadas es la de pasar de 15 a 25 minutos de descanso entre tiempos en un partido. Durante la reunión de trabajo anual, celebrada este jueves de forma virtual y presidida por la FIFA, la junta directiva del IFAB valoró la posibilidad de ampliar el tiempo de descanso, pero varios miembros expresaron su preocupación, en particular por el posible impacto negativo en el bienestar y la seguridad de los jugadores por alargar el periodo de inactividad, y la propuesta no prosperó.

La que sí sobrevivirá es la de los cinco cambios. El organismo confirmó que sí acordó presentar una recomendación formal en la asamblea general anual del IFAB, prevista para el 4 y el 5 de marzo próximo en Zúrich, con respecto a la prórroga permanente de esta norma que se acuñó tras la pandemia. La medida estaba autorizada hasta el 31 de diciembre de 2022, pero los paneles Técnico y de Fútbol del organismo ya plantearon el pasado octubre su mantenimiento de manera permanente.

Recommendation on permanent five-substitute option supported at IFAB Annual Business Meeting



️ News release: https://t.co/0tedGi6lea pic.twitter.com/3owkLOOYiq — The IFAB (@TheIFAB) November 25, 2021

Una que estaba y se elimina. Según informó la IFAB, este jueves también se hicieron aclaraciones de las Reglas de Juego y se confirmó que el portero debe estar sobre la línea de meta antes del lanzamiento de un penalti, o en una tanda de penaltis, y este no será sancionado por tener un pie por detrás de la línea de meta en el momento en que se ejecute el lanzamiento. Una medida que no ha tenido muy buena prensa, sobre todo entre los guardametas.

Durante la reunión la FIFA informó sobre innovaciones futuras que permitirían a las competiciones con menos recursos acceder a la tecnología de videoarbitraje, así como sobre los últimos avances en los sistemas que podrían ayudar a los equipos arbitrales de vídeo a tomar decisiones con mayor agilidad y precisión ante posibles fueras de juego. De hecho, la llamada tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego se probará esta próxima semana.

Los fueras de juego

La FIFA probará la tecnología para detectar automáticamente cuándo los jugadores están fuera de juego en la Copa Árabe de la próxima semana en Catar en lo que se considera una prueba para el Mundial 2022. Se implementará un sistema de inteligencia artificial en seis estadios y funciona enviando al VAR un mensaje instantáneo cuando un jugador está fuera de juego y el árbitro luego tomará una decisión sobre si estaba interfiriendo con el juego o no.

[Más información: El arbitraje en el fútbol mundial se adapta a las 'denuncias de robo': así es el nuevo sistema de micros]

Sigue los temas que te interesan