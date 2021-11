Velasco Carballo y su etapa como jefe de los árbitros: el VAR, errores y más polémicas en La Liga

La controversia en torno a los árbitros no ha podido frenarse ni con el paso de los años ni con la introducción de la tecnología. Carlos Velasco Carballo se marcha del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol con la sensación de haber dado pasos hacia adelante, pero sin que el fantasma de la eterna duda sobre la premeditación en las decisiones de los colegiados desaparezca. El madrileño se marcha a dirigir el VAR de la UEFA y deja atrás tres años de intensa lucha.

Es precisamente esa herramienta el eje que vertebra sus años al mando del ente que dirige a los árbitros en España. La instalación de la tecnología que revisa determinadas decisiones que toman los colegiados sobre el campo le ha llevado a ser protagonista en cada fin de semana. No es una labor sencilla la de correr con la responsabilidad de todas las acciones en las que los árbitros no aciertan. Velasco Carballo ha cargado con esa cruz.

El "número uno mundial" que llamó Luis Rubiales en su presentación da el salto a Europa, donde el presidente de la RFEF también está aumentando su influencia con el paso del tiempo. Fue el responsable del VAR durante la Eurocopa y esa experiencia marcó su futuro. Su posición en la International Board como el mayor especialista en la materia del videoarbitraje también fue clave. España pierde a su gran referencia para la gestión de esta tecnología.

Carlos Velasco Carballo y Carlos Clos Gómez, durante una rueda de prensa de balance del VAR RFEF

Pero esa gran figura ha quedado empañada también por las tradicionales polémicas que vienen de la mano siempre de este deporte. Aunque siempre aseguró que el "error cero" era imposible, no ha podido acabar con la crispación en España. Incluso se dice que ha aumentado porque con el VAR, cuando se falla, no hay excusa de que el árbitro de turno no ha visto la jugada. El balance de su presidencia es positivo, pero con claroscuros.

Transparencia, a medias

Las ruedas de prensa del comité han sido un paso adelante en la intención de entender mejor las decisiones de los árbitros, pero el fútbol pide micros abiertos o más exposición de los propios colegiados para reconocer los errores. Será una cuestión que tendrá que atender a nivel europeo ya que hay ligas como la francesa que está pidiéndolo. El colegiado necesita librarse del estigma de la duda eterna sobre su figura.

A esto también contribuiría que los árbitros hablasen tras los partidos. En el pasado se hacía. Que sea el responsable de los mismos el que trimestralmente atienda a la prensa para cuestionar dudas es una buena labor pedagógica. Que el colegiado al término del partido o tras el mismo de unas declaraciones explicando lo sucedido como hacen los entrenadores o los propios jugadores sería sano para un fútbol que siempre la toma con el mismo.

Jugadas grises

Es una de las expresiones que se ha popularizado en los últimos años desde la existencia del VAR. Parte de la interpretación del árbitro. El videoarbitraje nunca quiere intervenir en las decisiones en las que es el colegiado el que determina de una manera o de otra cuando se trata de una jugada que no es claramente punible. Ahí prevalece lo que señale el juez de campo. Así se explica que el AVAR no intervenga en la acción aunque a ojos de otros sea punible de otra forma.

Árbitro revisando el VAR durante la Eurocopa Reuters

Esto es lo que ha quedado de la gestión de Velasco Carballo. La sensación que impera en el fútbol es que no está claro cuándo tiene que intervenir la tecnología y cuándo no. El ejemplo más claro es el de las manos. Aunque desde la IFAB hayan aclarado cuándo se considera punible una acción en la que la extremidad entra en juego y lo hace de forma ilegal. Es un problema que tiene el fútbol en general, pero en España ha quedado él como responsable.

Ejemplo en la innovación

Su impacto sobre todo el mundo del fútbol es evidente. Velasco Carballo ha sido la persona más solicitada para trasladar a otras federaciones y asociaciones las novedades que se han ido implantando. Aunque la propia IFAB tiene sus propios informadores, ha sido el ya expresidente del CTA el que muchos requerían para dar instrucciones a los colegiados o para explicar a los clubes el funcionamiento del VAR por todo el globo.

España ha contado con el privilegio de estar a la última en las innovaciones. Han probado nuevos sistemas, como el del asistente inteligente. Su labor en la profesionalización de los árbitros también es innegable. Los colegiados en España obtuvieron su condición de profesionales en 2020, en lo que el propio Velasco Carballo denominó como la "gran victoria" de ese año. En el estamento está claro que su figura no se va a olvidar a pesar del salto a Europa.

La gestión del AVAR

Otra mancha en su legado está en la gestión del colectivo que gestiona el VAR. Él mismo afirmó que sería un proceso largo para conseguir un cuerpo que se dedique en cuerpo y alma a esta herramienta. Por eso son los propios árbitros los que se dedican tanto a pitar sobre el campo como desde la sala VOR. Se necesitan personas independientes a los colegiados de campo. Seguramente esto con el paso de los años se institucionalice.

Más árbitros internacionales

Sin duda es uno de sus grandes éxitos. La presencia del arbitraje español sobre el fútbol no solo europeo, si no mundial, ha crecido exponencialmente. España es el país que más colegiados internacionales tiene en activo en la actualidad. En el último año han debutado dos más en la Champions League: Sánchez Martínez y Hernández Hernández. A pesar de la polémica que hay cada fin de semana, los jueces nacionales son los más valorados fuera de las fronteras.

Conviene recordar que ahora mismo de los diez árbitros internacionales de los cuales nueve tienen además el distintivo de VAR. Tampoco se puede olvidar lo que ha hecho Velasco Carballo por el arbitraje femenino. Además de los estrenos que se han producido en la Primera División masculina, hay cuatro internacionales: Marta Frías Acedo, Zulema González González, Marta Huerta de Aza y María Dolores Martínez Madrona.

Alineación con la IFAB

Velasco Carballo debió de ser más crítico en ocasiones con la IFAB. De hecho, algunos señalaban que la relación entre Rubiales y el expresidente de los árbitros se deterioró con su postura respecto al gol de Kylian Mbappé frente a España en la final de la Nations League. Nada más lejos de eso, el problema está en que el organismo se ha equivocado en posturas que ellos mismos reconocen en privado, pero que no lo han hecho en público.

En resumen, la labor de Velasco Carballo en la presidencia del Comité Técnico de Árbitros ha marcado la historia reciente de La Liga más para bien que para mal. No era fácil gestionar la implantación del VAR y en el mundo no hay nadie que lo haya hecho mejor que él. España pierde a su galáctico, controvertido como todas las grandes estrellas, y llega un Luis Medina Cantalejo que tendrá el listón muy alto para estar al nivel. Además, tendrá varios retos que afrontar.

