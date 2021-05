El balance del VAR en La Liga 2020/2021: el CTA reconoce la existencia de un total de 29 fallos

El Comité Técnico de Árbitros, representado por Velasco Carballo y por Clos Gómez, ha comparecido públicamente en la sede de la Real Federación Española del Fútbol de Las Rozas para ofrecer los datos de las actuaciones arbitrales de la temporada que acaba de finalizar, así como de las intervenciones que ha tenido el VAR.

En primer lugar, Velasco Carballo ha realizado una avanzadilla donde ha expuesto, en líneas generales, los datos más significativos de las actuaciones que se han llevado a cabo esta temporada. Más tarde, ha sido Clos Gómez quien ha pasado a desgranar cómo se han producido las diferentes situaciones en las que los árbitros han intervenido en el juego y en cuales de ellas ha intervenido el VAR.

Tanto Velasco Carballo como Clos Gómez han querido celebrar el gran nivel del arbitraje español, especialmente el de los asistentes, que han tenido un porcentaje de acierto del 95,86% este curso. Una cifra muy alta, pero siempre teniendo en cuenta que los datos de aciertos y errores son los considerados por los propios árbitros del CTA que son quienes elaboran dichos informes.

Además, los dos representantes han querido recordar que las intervenciones del VAR se han seguido produciendo por errores claros y manifiestos, y han definido la instrumentación como predecible, ya que el colegiado en el terreno de juego sigue sus indicaciones en un 93% de las jugadas en las que interviene.

Análisis de intervenciones del VAR en la 2020/2021

El CTA reconoce que se han producido 29 errores por parte del VAR esta misma temporada entre jugadas de intervención errónea y de jugadas en las que no ha intervenido y debería haberlo hecho. 8 de estas jugadas han sido por tarjetas rojas que no se mostraron y que, como reconocen, sí se deberían haber mostrado.

Según datos del Comité Técnico de Árbitros el VAR ha intervenido en 5 ocasiones de forma errónea de las 155 en las que ha intervenido. Es decir, que se ha producido una de estas acciones en 1 partido de cada 76. Datos que sin duda ayudan a reforzar su éxito, siempre analizado desde su propio prisma.

Además, de 380 partidos que ha tenido la temporada, el VAR debería haber intervenido en 24 jugadas que no lo hizo, tal y como reconocen el propio Velasco Carballo y Clos Gómez. Por último, el CTA se pone también como penalizaciones no haber controlado mejor el comportamiento de los jugadores en la grada en una temporada en la que no ha habido banquillos y de los entrenadores, así como mejorar su labor pedagógica en jugadas de manos, ocasiones manifiestas de gol y fuera de juego por intervención en la jugada.

Datos en profundidad

Analizando más en profundidad los datos expuestos, el CTA ha reconocido la existencia de 880 incidentes en el área de penalti, 115 de los cuales fueron decretados como penalti y 765 no. De esos 880, 800 se arbitraron de forma correcta y en 80 hubo un primer error. Después de esos 80 errores en primera instancia, el CTA asegura que en 65 se recondujo la situación con ayuda del VAR, aumentando el número de aciertos totales hasta 865 de esas 880 jugadas originales. Esto indica que el VAR ha ayudado lograr un incremento del acierto del 7,39%.

Respecto a los incidentes de juego se han reconocido un total de 6227. Destacando de nuevo la labor de los asistentes, Clos Gómez ha asegurado que ha habido un 96% de acierto en esas jugadas sin la ayuda del VAR, y que además se han producido un total de 48 correcciones por parte de la sala de videoarbitraje.

Datos de intervención del VAR 2020/2021

En cuanto a las expulsiones por rojas directas, de las 42 que se han producido en la competición, 17 de ellas han sido recomendadas por el VAR y 25 de ellas directamente por el árbitro de campo. Por doble amonestación han sido expulsados un total de 33 jugadores.

En resumidas cuentas, se han contabilizado un total de 155 intervenciones de las cuales 52 han sido por goles, 71 para el estudio de jugadas de penalti, 27 por tarjetas rojas, directas o por doble amarilla, 3 por confusiones de identidad con un jugador y otras 2 por penaltis que han tenido que ser repetidos, bien por infracción del portero o por que algún jugador entraba en el área. Además, reconocen que el VAR ha tenido incidencia en un 10% de los goles que se han producido y que las intervenciones del VAR por jugadas no factuales han demorado el juego una media de 125 segundos.

[Más información: Juicio al VAR de La Liga: las grandes polémicas de la temporada y cómo sería la clasificación sin él]