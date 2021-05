Las 16 jugadas en la que los árbitros quitaron La Liga al Real Madrid: 17 puntos menos

El Real Madrid es el subcampeón de La Liga 2020/2021. Los blancos hicieron los deberes al imponerse al Villarreal por 2-1 en la última jornada del campeonato doméstico. Un duelo en el que pese a la victoria, hubo polémica arbitral con el penalti por mano de Dani Parejo que no fue pitado y por el gol anulado a Karim Benzema por un dudoso fuera de juego.

Estas dos acciones pudieron marcar el resultado, pero finalmente el propio Benzema y Modric dieron la vuelta al marcador tras el tanto inicial de Yeremi Pino para el 'submarino amarillo'. Pero estas decisiones arbitrales en contra del Real Madrid no han sido una excepción esta temporada. Muchas de estas acciones marcadas por la polémica han hecho que los blancos pierdan puntos, pero también hay muchas otras que no han sido relevantes en cuanto al resultado, pero que confirman que La Liga parecía 'peligrosamente preparada'...

Sin ir más lejos, en la penúltima jornada de Liga, el Real Madrid se impuso al Athletic (0-1), pero Mateu Lahoz se tragó un clarísimo penalti por mano de Morcillo, además de una segunda pena máxima posterior luego de que Yeray se resbalase y acabara arrollando a Benzema dentro del área de los leones. Malos arbitrajes como estos no han condenado al conjunto merengue porque consiguieron, finalmente, conseguir los tres puntos, pero en hasta nueve partidos de esta temporada no ocurrió lo mismo.

Jornada 9

Partido: Valencia - Real Madrid

Fecha: 08/11/2020

Campo: Mestalla

Árbitro: Gil Manzano

Resultado: 4-1

Cuál hubiese sido el resultado de no haberse cometido este atropello arbitral en Mestalla nadie lo sabe, pero lo que sí se confirma es que varios goles del Valencia llegaron de manera irregular. Sin ir más lejos, el primero, con el que Carlos Soler empató el partido después de que Karim Benzema hubiese abierto la lata primero. El penalti de Lucas Vázquez fue claro, pero la pena máxima tuvo que haberse repetido después de todo lo sucedido.

Courtois acertó el lado del lanzamiento de Soler y paró el penalti, pero Musah en segunda acción marcó gol. Lo inexplicable llega al no haber trasladado desde el VAR a Gil Manzano, vía pinganillo, que el lanzamiento debía de repetirse puesto que tanto un jugador del Valencia como uno del Real Madrid estaban pisando la línea de área. Y del 1-1 que no debió llegar al 2-1 que tampoco. Porque el segundo gol de los ches fue ilegal ya que llegó después de que instantes antes Cheryshev cometiese una falta sobre Asensio previa al tanto. De ahí a otros dos nuevos penaltis bastante discutidos.

Jornada 10

Partido: Villarreal - Real Madrid

Fecha: 21/11/2020

Campo: La Cerámica

Árbitro: Hernández Hernández

Resultado: 1-1

Chukwueze se mete en el área antes del lanzamiento de Gerard Moreno, en el Villarreal - Real Madrid de La Liga

Después del escándalo arbitral contra el Valencia y del parón de selecciones del mes de noviembre, el Real Madrid regresó a los terrenos de juego ante el Villarreal en el Estadio de La Cerámica. Mariano Díaz adelantó a los merengues en el minuto 2 de partido, pero el marcador volvió a moverse cuando Gerard Moreno batió a Thibaut Courtois desde el punto de los once metros.

El penalti cometido por Courtois sobre Chukwueze fue claro, pero el propio jugador fue el que se metió en el área antes de que Gerard Moreno ejecutase la pena máxima, algo que está prohibido en el reglamento y por lo que, por tanto, debió repetirse el penalti. Algo que llamó especialmente la atención aquí y que más tarde se ha ido repitiendo, es que las imágenes de LaLiga no emitieron la acción de Chukwueze metiéndose en el área defendida por Courtois.

Jornada 11

Partido: Real Madrid - Alavés

Fecha: 28/11/2020

Campo: Alfredo Di Stéfano

Árbitro: Cordero Vega

Resultado: 1-2

Jornada siguiente y nuevo escándalo, quizá el más llamativo contra el Real Madrid a lo largo de toda La Liga 2020/2021. Fue contra el Alavés y en el Estadio Alfredo Di Stéfano. El equipo de Zidane acabó cayendo por 1-2 en casa. La primera acción controvertida fue una mano de Nacho sancionada como penalti, que si se compara con otras manos no pitadas a favor de los merengues aún hace que los árbitros puedan sonrojarse más si cabe.

Minutos más tarde, Laguardia no cometió uno, sino dos penaltis sobre Casemiro. Mismos protagonistas en una y otra pena máxima, y las dos con idéntico resultado: que siga el juego. Después llegó un tercer penalti, esta vez sobre la figura de Hazard y otro más a la colección. Nuevamente apareció Laguardia para el que puede ser el penalti más surrealista del año: el futbolista del Alavés tiró del pelo a Marcelo dentro del área babazorro.

Jornada 16

Partido: Elche - Real Madrid

Fecha: 30/12/2021

Campo: Martínez Valero

Árbitro: Figueroa Vázquez

Resultado: 1-1

Penalti no pitado sobre Benzema

Último partido del año y último atraco al Real Madrid del 2020. Esta vez con Figueroa Vázquez como trencilla y con el Martínez Valero como escenario. El Elche consiguió rascar un punto ante el conjunto blanco, el cual vio como un nuevo claro penalti a su favor se iba al limbo en la jornada 16 de Liga. Josema derribó a Benzema cuando los merengues ya iban ganando por 1-0 gracias al gol de Modric, de haberse señalado el penalti y haberlo marcado, el Madrid hubiese puesto tierra de por medio en el marcador antes del descanso, lo que hubiera sido un golpe de moral para los locales.

Jornada 21

Partido: Real Madrid - Levante

Fecha: 30/01/2020

Campo: Di Stéfano

Árbitro: Medié Jiménez

Resultado: 1-2

Penalti de Vinicius pitado por el VAR

Un mes después de lo sucedido en Elche volvió a repetirse el escándalo, esta vez contra el Levante y en casa. Prácticamente nada más comenzar el partido Medié Jiménez expulsó a Militao. Minuto 9 y los blancos se quedaban con uno menos con prácticamente todo el encuentro todavía por disputarse. Quedarse con diez ya fue un golpe para el Real Madrid que se vio nuevamente perjudicado pasada la hora de partido.

En el minuto 61, Clerc cayó dentro del área después de una falta cometida por Vinicius. Medié Jiménez señaló falta fuera del área y amarilla para el extremo brasileño, pero tan solo un minuto después, desde el VAR se avisó al colegiado principal del encuentro que la acción estaba dentro del área y que, por tanto, era penalti a favor del Levante. La imagen deja claro que el pie de 'Vini' está fuera. Courtois paró el penalti de Roger, pero el Levante acabó ganando jugando con once contra diez.

Jornada 26

Partido: Atlético de Madrid - Real Madrid

Fecha: 07/03/2021

Campo: Wanda Metropolitano

Árbitro: Hernández Hernández

Resultado: 1-1

Penalti no pitado a favor del Real Madrid

Este puede ser el partido que más ha marcado el desenlace de La Liga, ya que de haberse señalado este penalti por una mano clara de Felipe tras el córner botado por Kroos, y de haber metido el Real Madrid el gol desde los once metros ante la presencia de Oblak, los tres puntos habrían caído del lado merengue, en lugar del reparto de puntos que acabó produciéndose en el Wanda Metropolitano.

El balón le pegó en el brazo a un Felipe que tenía su extremidad separada a su cuerpo y que, además, con el toque provoca que la trayectoria del esférico cambie. Casemiro esperaba en el segundo palo libre de marca, por lo que todo apunta a que de no haber tocado el balón en el brazo de Felipe, el mediocentro brasileño se hubiese encontrado con una inmejorable ocasión para empatar el partido.

Jornada 33

Partido: Getafe - Real Madrid

Fecha: 18/04/2021

Campo: Coliseum Alfonso Pérez

Árbitro: Sánchez Martínez

Resultado: 0-0

Error del VAR al pitar fuera de juego de Mariano

Ya en la recta final, otro de los resultados claves para que el Real Madrid no haya ganado La Liga fue el del empate en el Coliseum Alfonso Pérez. Un 0-0 que pudo haber sido un 0-1 de haber subido al marcador un gol legal de Mariano. El delantero hispano-dominicano partió desde posición legal y no en fuera de juego. Desde el VAR, donde se encontraba Munuera Montero, trazaron mal las líneas y todo porque cogieron una imagen en la que el balón ya había salido de las botas de Militao. Todo esto llevó a que Sánchez Martínez anulase el tanto.

Jornada 32

Partido: Real Madrid - Betis

Fecha: 24/04/2021

Campo: Estadio Alfredo Di Stéfano

Árbitro: Estrada Fernández

Resultado: 0-0

Mano de Juan Miranda no sancionada como penalti por el VAR y Estrada Fernández

La jugada 33 se adelantó y la 32 se celebró después, de ahí que el encuentro entre el Real Madrid y el Betis se disputase más tarde que contra el Getafe. Lo que no cambió es el resultado y tampoco que los de Zidane se viesen perjudicados. Esta vez no fue por un gol mal anulado, sino por una pena máxima no señalada. La mano de Miranda no fue pitada, en el minuto 81, ni por Estrada Fernández en primera instancia ni por el VAR, perdiendo dos nuevos puntos el conjunto blanco en la lucha por el título.

Jornada 35

Partido: Real Madrid - Sevilla

Fecha: 09/05/2021

Campo: Estadio Alfredo Di Stéfano

Árbitro: Martínez Munuera

Resultado: 2-2

El último gran partido en el que el Real Madrid se vio tan perjudicado que pudo marcar este desenlace con el Atlético campeón fue el que disputaron los blancos contra el Sevilla en el Estadio Alfredo Di Stéfano. El equipo merengue acabó empatando a 2. La primera polémica llegó con un fuera de juego pitado a Odriozola, en el que la pierna y bota del defensa donostiarra parece un poco extraña, así como las líneas tiradas por el VAR.

En la jugada que no hay discusión es la del penalti de Militao. El partido pasó de un clara pena máxima cometida sobre Benzema a un previo penal del brasileño que en ningún caso debió haberse señalado. El error es doble porque, sin penalti de Militao, el árbitro debió haber pitado lo sucedido con el delantero francés que podía haber significado el 2-1 a favor de los blancos con el que se habrían puesto como líderes de La Liga y dependiendo de sí mismos para cantar el alirón.

