El CTA presenta los cambios en las reglas arbitrales: qué será mano, faltas tácticas y penaltis

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) nombrará dos árbitros y dos asistentes de reserva para cada jornada de Liga y de Copa en la presenta temporada para tener cubierta cualquier eventualidad relacionada con la Covid-19.

El presidente del CTA, Carlos Velasco Carballo, explicó que el objetivo es tener cubiertas "situaciones extremadamente excepcionales" y "tener una previsión normativa si llegara el caso" de forma que un árbitro de Primera pueda arbitrar un partido de Segunda o viceversa y si llegara el caso e incluso actuar con clubes de su misma comunidad.

"El escenario es poco probable, Tenemos dos árbitros de reserva sobre dos partidos. Este fin de semana hemos puesto a Hernández Hernández y Cordero Vega y podrían arbitrar cualquiera de los diez partidos. También tenemos los árbitros de VAR que pueden cambiar su función", dijo.

El CTA presentó este jueves las novedades de la temporada que empezará el próximo fin de semana en la que tampoco se realizarán las pausas de hidratación de manera obligada que sí hubo en el tramo final de la pasada campaña y lo que habrá serán pausas de refresco cuando la temperatura y la humedad sean elevadas y las hagan recomendables.

Clos Gómez, director del proyecto VAR: "El objetivo que pretenden estos cambios de reglas son: Mejorar las conductas de los jugadores, fomentar el respeto, aumentar el tiempo efectivo de juego y hacer del fútbol un deporte más justo y atractivo"#ÁrbitrosRFEF pic.twitter.com/KsvEoRTixv — RFEF (@rfef) September 10, 2020

Cambios del reglamento

Los cambios en el reglamento fueron también tratados. Se explicó lo que es y no es mano: si un balón impacta en la zona de la axila y por encima no será mano. Respecto a las jugadas que acaban en gol y un jugador ha tocado el balón previamente con la mano de forma accidental, no tendrá que ser anulada siempre, a no ser que genere la ocasión manifiesta de gol inmediatamente.

Respecto a las sanciones, si un jugador trata de cortar una jugada con una falta clara y no lo logra, no será castigado con cartulina amarilla. Los porteros tampoco serán castigados con tarjeta en la primera ocasión en la que se adelante en el lanzamiento de un penalti, una de las medidas más cuestionadas durante la pasada temporada.

Velasco Carballo habló de los cambios en el código de sanciones: "El árbitro debe describir lo que sucede en el terreno de juego y basarse en evidencias, nunca en opiniones. Serán los órganos disciplinarios los que decidan si hay sanción o no. El código no castiga las críticas, pero estamos muy contentos de que la Federación proteja a los árbitros con conductas mucho más allá de una crítica y que ponen en duda la honestidad arbitral. El fútbol tiene que entender que el árbitro se equivoca y el VAR, también. Todos fallamos, los jugadores, los entrenadores, pero no nos debemos faltar al respeto", explicó.

El VAR en España

Acompañado por Carlos Clos Gómez, director del proyecto VAR, y Alberto Undiano Mallenco, del Comité Técnico del CTA, Velasco Carballo se refirió a cómo los árbitros han preparado esta temporada con pruebas físicas y seminarios en los que han compartido más de 200 vídeos "buscando la ansiada unificación de criterios", según dijo.

Velasco Carballo, destacó "el liderazgo absoluto de España en el VAR" tras la última temporada y anunció una reunión este jueves por la tarde con los entrenadores de Primera "para intercambiar opiniones y tender la mano de la colaboración".

Velasco Carballo consideró que "será algo difícilmente repetible" que vuelva a haber un VAR español en las finales de las competiciones europeas como en la temporada pasada, durante la presentación de la nueva temporada y las novedades, en la que anunció una iniciativa de colaboración con los entrenadores.

"La intención es generar debate abierto e intercambio de sugerencias. El colectivo arbitral quiere tender esa mano de colaboración con los entrenadores, tienen muchos puntos de unión con los árbitros, queremos escucharles, reconocer nuestros errores y mejorar. Los entrenadores nos pueden ayudar a hacerlo, pero el nivel arbitral en España tanto en el campo como en el VAR es de nivel mundial", aseguró.