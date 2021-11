Medina Cantalejo, el nuevo presidente de los árbitros de fútbol: así es el relevo en el CTA

Cambio de guardia en el arbitraje español. El trabajo de Carlos Velasco Carballo al frente del Comité Técnico de Árbitros ha sido recompensado con una mayor responsabilidad y la dirección del estamento de los colegiados de fútbol nacional se renovará. La Real Federación Española de Fútbol sigue con un proceso de cambios donde el arbitraje también se ve afectado por la salida del actual responsable a la UEFA. El elegido para comandar esta parcela a partir de ahora es Luis Medina Cantalejo.

El andaluz da un paso en su carrera dentro de la Federación después de su retirada en 2009. Alejado de los medios de comunicación y en la estructura del ente desde hace un par de años, Medina Cantalejo afronta el reto de liderar el CTA después de una gran batalla que libró Velasco Carballo para establecer el VAR en España. Su principal objetivo es buscar un mayor consenso en torno a este elemento y dar continuidad a la línea de transparencia que inició su predecesor.

El exárbitro internacional fue miembro del equipo técnico de la RFEF con Vitoriano Sanchez Arminio como presidente y en la primera temporada de Velasco Carballo como presidente del estamento arbitral. En los últimos años ha ejercido como presidente del Comité Andaluz de Árbitros, pero ha estado en todo momento relacionado con el ente de los colegiados. Su experiencia en la entidad es demostrable, además de conocer perfectamente a la nueva hornada de árbitros que está saliendo a la luz.

Ronaldinho y Luis Medina Cantalejo, durante un partido

Desde su retirada pasó por la coordinación y seguimiento de todos los árbitros de la ya extinta Segunda División B. Es la principal razón para tener constancia de todos los actuales colegiados que han llegado a la élite. Medina ha hecho un seguimiento exhaustivo de todos los colegiados que en estas últimas temporadas han pasado por la categoría de bronce del fútbol español, así que su conocimiento sobre las habilidades de todos estos es amplio.

Su figura

Medina Cantalejo fue un árbitro español que estuvo durante 11 temporadas en Primera División, entre 1998 y 2009. En ese tiempo dirigió 155 encuentros de la primera categoría del fútbol español. Fue galardonado con el silbato de oro al mejor árbitro español en 2005. Entre los partidos más conocidos que arbitró se encuentra el del famoso Clásico del cochinillo, aunque también fue el cuarto árbitro de la final del Mundial 2006 donde Zinedine Zidane propinó el famoso cabezazo a Marco Materazzi.

Horacio Elizondo, árbitro principal de ese encuentro, confirmó que fue el español el encargado de anunciárselo. "Apareció la voz de Luis Medina Cantalejo y escucho: Horacio, Horacio, yo lo he visto. Fue un cabezazo violento de Zidane a Materazzi en el pecho. Cuando llego al lugar de los hechos, ya sé que Zidane tiene que ser expulsado, porque el español ya me había contado lo que necesitaba saber. Entonces le pregunto a Medina: ¿Por qué le ha dado el cabezazo? Para saber si Materazzi había hecho algo antes, y él responde: honestamente, no lo sé, sólo vi el cabezazo".

