9 de 9

Ibrahimovic ha hablado del incidente que protagonizó contra España durante el parón internacional.

"El otro día, en la selección, le hice una entrada [a Azpilicueta]. Lo hice a propósito. No me avergüenza decirlo porque hizo una tontería con uno de mis jugadores. Actuar a lo grande con mi futbolista. Fue una estupidez, pero lo hice para que entendiera: 'No se hace eso, joder. No tienes huevos para hacerlo contra mí. Pero te voy a enseñar lo que pasa si me lo haces a mí'. Por eso lo hice".