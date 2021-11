La mujer de Éric Abidal habla por primera vez tras el 'caso Hamraoui' con un duro mensaje

Hayet Abidal vuelve a colocarse en el centro de la noticia. Y todo después de que se conociese que Kheira Hamraoui había sido agredida por dos encapuchados. Al principio, se pensó que la inductora del delito era la compañera de la ex del Fútbol Club Barcelona, Aminata Diallo, pero después la investigación encontró un nuevo hilo del que tirar: la relación de la futbolista con Éric Abidal, marido de Hayet.

Todo comenzó a esclarecerse después de que se supiese que la tarjeta del teléfono móvil de Hamraoui estaba a nombre de Abidal. De ahí a destaparse la relación adúltera de ambos. Es más, tanto Kheira como Diallo aseguraron que durante la agresión escucharon "entonces, ¿qué pasa? ¿Nos acostamos con hombres casados?".

La infidelidad de Éric Abidal ha llevado a Hayet a pedir el divorcio al exfutbolista. Todavía no se había pronunciado al respecto de todo lo que está sucediendo, pero lo ha hecho este lunes a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social Instagram.

"Perdonamos, hasta que algo se derrumba en ti, ya no sientes nada, ni perdón ni rabia, sino solo las ganas de pasar página y pensar en otra cosa", escribió Hayet Abidal en su perfil. Ella ha sido colocada como una de las sospechosas del delito, aunque sus abogados lo niegan: "No tenemos informaciones. No somos parte de la demanda ni tampoco de la información judicial. Toda la información que tenemos la hemos visto en la prensa".

"Hayet no tiene nada que ver con estos hechos. Esta es la razón por la que pedimos el lunes por la mañana que nos escucharan. Estamos esperando una citación, no sabemos cuándo llegará ni por quién va a ser escuchada mi cliente: el juez, la policía española, los investigadores en Francia...", añadió Nicolas Cellupica, abogado, en declaraciones para BFMTV.

Demanda de divorcio

La Agencia AFP fue la encargada de hacer trascender el comunicado de los abogados de Hayet Abidal por la demanda de divorcio: "Hayet Abidal solicitará el divorcio en Barcelona. Después de que la Fiscalía de Versalles anunciara el lunes por la noche que el chip del teléfono de la futbolista estaba a nombre de su marido Eric Abidal, este le confesó que mantenía una relación adúltera con Hamraoui". El culebrón continúa, al tiempo que se desconoce quién pidió a los agresores que intentasen acabar con la carrera de Kheira Hamraoui.

