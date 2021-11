Alain Prost, de leyenda a leyenda: "Para mí, Fernando Alonso es el mejor piloto"

Fernando Alonso volvió a subirse a un podio de la F1 siete años después. El piloto español acabó en tercera posición en el Gran Premio de Catar de la Fórmula 1, tan solo por detrás de Lewis Hamilton y Max Verstappen. Precisamente, los dos que se juegan el Mundial en estas últimas carreras.

Pese a que el asturiano no entra en esa lista de dos candidatos a ganar el título mundial, Alain Prost ha asegurado que es Fernando Alonso y no otro el mejor piloto de la parrilla. El '14' regresó en este 2021 al Gran Circo, habiendo ganado en su anterior etapa dos Mundiales con Renault.

El tetracampeón del mundo es uno de los asesores de Alpine, escudería en la que compite Fernando Alonso. "La visión general de la carrera que tiene es increíble, al igual que su sensibilidad por los neumáticos, las declaraciones que hace sobre el coche y cómo alimenta a los ingenieros", ha comenzado destacando Alain Prost.

Fernando Alonso besando el trofeo de su podio en Catar EFE

"Para mí, es el mejor piloto ahí fuera", ha agregado el expiloto de 66 años. Hace ya algunos meses, el francés ya se deshizo en elogios hacia Fernando Alonso: "Fernando siempre me ha dicho que se ha convertido en una persona diferente, y tengo que decir que tenía razón. Está totalmente al servicio del equipo, y eso es muy bueno para nosotros".

El podio 98

Este podio en el primer GP de Catar ha sido el número 98 para Alonso. Y sobre ello habló el propio Fernando tras acabar tercero en la carrera: "Llevaba tiempo esperando esto, este podio se hizo de rogar, es el 98, pero entre el 97 y el 98 hubo una pausa muy grande. Estoy agradecido de todo el mundo que esperó por ello, que confió en que algún día volvería a estar en el podio".

"Contento de que haya sido con un buen fin de semana, con buena competitividad, no ha habido ningún caos ni ninguna cosa rara. Compartimos podio con Hamilton y Verstappen, no con... con todo respeto, con cualquier otro. Estoy muy contento, agradecido de todo el mundo que lleva esperando tantos años y estuvo ahí siempre al lado y confiando", añadió el asturiano.

Fernando Alonso ya piensa en el podio 100: "Ojalá llegar a 100 podios algún día, pronto o esperemos que para el 99 no haya que esperar tanto como para el 98". Y para conseguirlo está siguiendo un plan: "El mejor fin de semana. He vuelto para intentar luchar por ser campeón una vez más, el 2022 nos ofrece un reinicio en cuanto a la competitividad. Si no somos rápidos el año que viene, será por nuestra culpa, porque no hemos hecho las cosas bien, no es como este año que es una continuación del año pasado, entonces, tenemos esa oportunidad, a ver si nos salen las cosas bien".

"Este tipo de gestión de neumáticos, la salida, la curva 2 o de entender un poco la estrategia, sin el 2021 no hubiese estado listo para el 2022, he tenido que hacer un periodo de transición. Este año formaba parte 'del plan', para estar un poco más acostumbrados para el año que viene", sentenció el español.

