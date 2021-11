Bryan Reyna, exfutbolista del Mallorca: de saltarse el toque de queda a ir a la cárcel por drogas y armas

Bryan Reyna (Perú, 1998) llegó al Real Mallorca con el aval de haber jugado en las categorías inferiores de su selección. El centrocampista apuntaba a ser un jugador en desarrollo, pero con capacidad para hacerse un hueco en el equipo. Por entonces, el conjunto bermellón marchaba en Segunda División B y las oportunidades iban a ser mayores. Sin embargo, la Covid-19 detonó su despido por indisciplina y meses después ha sido detenido por presunta posesión de armas y drogas.

La detención de Reyna ha llamado la atención por su último incidente en las islas. El jugador peruano, ahora militando en el Club Cantolao, fue detenido recientemente junto a otro copañero llamado Yuriel Celi. Medios locales han apuntado a una detención e incluso arresto por tenencia de armas. Y concretamente de un arma de fuego CZ-83 de calibre 9 con 12 balas. Por si fuera poco, medios como Líbero han apuntado también a una tenencia de drogas.

El caso, además, cobra mayor relevancia al no haberse podido detectar la procedencia del arma. Según la información conocida hasta el momento tras el informe policial, la pistola que presuntamente poseían ambos futbolistas no tenía número de serie y se creía erradicada, por lo que la investigación apunta a alargarse en el tiempo. La decepción con ambos jugadores, Reyna de 23 y Celi de 19, ha sido notable por la esperanza que había puesta en su buen rendimiento.

Bryan Reyna en su firma como jugador del Mallorca, en 2017 RCD Mallorca

Las sospechas comenzaron, según el programa 'Magaly TV: la firme', tras observarse una actitud algo nerviosa de Bryan Reyna cuando fueron parados a bordo de una camioneta blanca. En ese momento, los agentes de la policía nacional de Perú iniciaron el procedimiento hasta detectar el arma y la droga. Además, ambos se encontraban en Los Barracones del Callao, una de las zonas más conflictivas del lugar. Celi, aseguran en Perú, ya ha sido captado en más de una ocasión en situaciones comprometidas.

A pesar de que la abogada de los jugadores ha negado los hechos que se asocian a ambos, todas los análisis apuntan a la misma dirección: un mal entorno para dos jugadores que prometían y que ya se han visto involucrados en más de una polémica extradeportiva. El caso de Bryan Reyna es el que más afecta a Mallorca, que ya vivió su indisciplina hace unos meses.

La indisciplina en plena Covid

El jugador peruano llegó al RCD Mallorca con el objetivo de ganarse un hueco en el primer equipo. Llegó a disputar once partidos con Vicente Moreno cuando el club bermellón estaba en Segunda División B. Finalmente, y tras estancarse en su crecimiento, quedó relegado al filial. Pero su momento clave llegaría en enero de 2021 cuando la pandemia de la Covid-19 estaba siendo más o menos controlada, pero siguiendo bajo estrictas medidas de seguridad entre los clubes deportivos.

Reyna, tal y como publicó en su día el diario Última Hora, fue detenido durante horas junto a su compañero del RCD Mallorca B Samu. Ambos fueron localizados pasada la hora de toque de queda, lo que implicaba una sanción. La polémica fue a mayores y, teniendo en cuenta la concienciación que había entre la ciudadanía, el club no dudó en despedir a sus dos canteranos por indisciplina.

Su estancia en el Mallorca acabó en enero de 2021 sin haberse hecho un hueco en el equipo. Pero, además, con la sensación de no haber cumplido con unas normas básicas en un momento delicado. La imagen de Reyna quedó tocada y en Perú el jugador no ha redirigido su carrera. Aunque no se espera que vaya a prisión, una condena podría suponer el fin a su trayectoria como futbolista.

