La brutal agresión a una árbitro en Argentina: así le dejaron uno de sus ojos

Suceso repudiable en el fútbol femenino de la Liga Paranaense este pasado fin de semana en Argentina. El resultado del encuentro entre Arenas FC y Palermo pasó a un segundo plano cuando en la cancha de Ministerio se vio una batalla campal. La principal damnificada fue la colegiada, Florencia Botto. La árbitro sufrió de varias agresiones por parte de alguna de las jugadoras del conjunto visitante dejándole en un estado lamentable uno de sus ojos.

"Me agarraron de los pelos y luego recibí dos patadas, le pedía que me soltará pero fue en vano", explico Botto en declaraciones al portal Mirador Entre Ríos. La víctima solo tiene 22 años y ha quedado profundamente afectada. No es solo la deformación que sufre en el ojo izquierdo después de los golpes recibidos, es el hecho de haber vivido esta situación traumática de la que ha salido claramente malparada.

"Fue una situación lamentable, uno piensa que no le va a pasar y le pasa. Recibí golpes de puños y patadas, también agresiones verbales por parte de dirigentes y del plantel de futbol femenino de Palermo. Es la primera vez que me pasa esto", continuó relatando la joven colegiada, cuyo caso ha corrido como la pólvora por los medios de Argentina. El Tribunal de Disciplina de la Liga Paranaense de Fútbol posee un video con imágenes del momento de la agresión.

Un fotomontaje que muestra cómo quedó Florencia Botto

De esta prueba, se tomarán las declaraciones de entrenadores, los demás árbitros y jugadoras para determinar una sanción, que se espera sea severa para Palermo. Su mayor dolor también radica en que su hijo la vea con la cara deformada. "Le choca ver a su mamá con la cara lastimada, a cada rato viene a abrazarme. Amo ser árbitro y lo hago por él. Trabajo y vivo para mi nene", reconoce Botto.

Ella no fue la única que sufrió la ira de las jugadoras. "Aprovecho para decir que el asistente numero dos, Cristela Devetac, fue agredida, en la zona del cuello", descubrió. En cualquier caso, agradeció la labor de las personas que estaban en el estadio: "Estoy muy agradecida con la gente de Ministerio, se portaron muy bien conmigo y mis colegas".

El encuentro terminó suspendido de manera inmediata y con una rápida intervención de la Policía. Todos los implicados terminaron en la comisaria, donde se tomaron declaraciones de lo sucedido.

