Laporta: "Tuve la esperanza de que Messi dijera que estaba dispuesto a jugar gratis"

Joan Laporta tenía muchas cosas a las que responder tras presentarse la Due Diligence el pasado miércoles. El presidente del Barça, en una entrevista en RAC1, ha analizado los principales temas de actualidad del club azulgrana, desde la construcción del Espai Barça hasta el fichaje de una estrella en los próximos mercados de traspasos.

Laporta desveló claves importantes del proyecto para el Espai Barça, como que el equipo jugaría durante un año en el Johan Cruyff Estadi (el nuevo Miniestadi) para permitir las obras del Camp Nou. Además, habla de Neymar y la posibilidad de haberle fichado desde que volvió a la presidencia.

Autorización del Espai Barça

"Si la Asamblea no autoriza será duro. Pero hay que entender que el nuevo estadio será un generador de ingresos. Tendrá sponsor el nombre porque hay que aprovechar todos los activos. Los clubes estados pueden aguantar mucho".

Goldman Sachs

"Están muy interesados. La semana pasada tuvimos una reunión y nos quieren acompañar. Entienden que la forma de gestionar este proyecto es que una vez esté construido devolvamos este financiamiento".

Las obras

"La tercera gradería y la primera se tendrá que tirar al suelo. Durante el primer año habrá asistencia y construcción. Se ampliará el Johan Cruyff. El proyecto dice 3 años y yo calculo 4. Cabrán 110.000 espectadores".

Ferran Reverter y Joan Laporta, en la presentación de la Due Diligence REUTERS

Cambio de proyecto

"El de antes se ha quedado bastante obsoleto, ha habido cambios a mejor. Es espectacular. Se me puso la gallina de piel cuando me lo presentaron. Puede tener para la ciudad un impacto como los Juegos Olímpicos, una referencia mundial de ocio, entretenimiento..."

¿Dónde jugará el Barça?

"Durante las obras, la idea ahora es ir al Johan Cruyff Estadi. Sólo será una temporada como mucho. Estamos contemplando 50.000 y los socios tendrán que hacer rotaciones".

Pedir crédito

"Es necesario para la viabilidad del club. El Espai Barça generará muchos ingresos. No es un crédito porque no hay la necesidad de devolverlo hasta que no tengamos ingresos de lo que construyamos".

Salida de Messi

"Con Messi no teníamos fair play. No había el margen para meterlo en la plantilla y teníamos la conclusiones de la auditoría y la inversión en Leo nos podía poner en in riesgo. El Barça está por encima de Messi y de cualquiera. No había margen. Nos propuso una operación, nos planteamos un esfuerzo pero, para tener margen salarial, había que hacer una operación que era inviable, la CVC".

Enfado con Messi

"No, lo quiero demasiado para enfadarme. Peor llega un momento que, cuando ves que no puede ser, hay decepción por las dos partes. Había deseo de quedarse, pero presión con la oferta que tenía. Sabían que si no se quedaba, se iría al PSG. Messi pasará a la historia del Barça como el mejor jugador de la historia y me gustaría preservar esta idea. Todo indica que tenía la oferta del PSG antes de irse del Barça. Sabíamos, durante la negociación, que tenía una oferta muy potente. Cuando llega el momento de tomar la decisión, pensaba que estaba haciendo lo mejor para el Barça. Tuve la esperanza que hubiese un cambio de rumbo y dijese juego gratis pero no podemos pensar que un jugador de esa altura hiciese eso. Tenemos una relación muy bueno, sabía que cuando tuviésemos recuperada la economía sabía que lo compensaría, pero exigir eso pensando en lo que tiene en París".

Koeman

"Continúa. Cuando hay una situación que no terminan de salir las cosas como queríamos, todos estábamos desanimados hasta el propio Koeman estaba jodido, y te poner a pensar, valorar... después de escuchar a diferentes personas de mi confianza llego a la conclusión que tengo que actuar como hice con Rijkaard. Merece un margen de confianza. Es un culé como todos nosotros, quiere al Barça, decidió venir en una situación de máxima dificultad deportiva e institucional... Le pregunté si confiaba en el equipo y me dijo que claro que confiaba, con contundencia, pero que necesitaba recuperar a los lesionados. Esperamos que contra el Valencia, Kiev o Madrid pueda jugar Dembélé, a ver el regreso del Kun, que lo firmamos para que marcase, la lesión de Fati... Era de justicia darle este margen de confianza. Estoy muy satisfecho de haber tomado esta decisión".

Fichaje de Neymar

"No teníamos la due diligence y tal y como nos explicó los números la gestora pensamos que había un margen. También nos dijeron que quería venir y cedió a las propuestas del PSG. Nos dijeron que no continuaría y le convencieron. No me decepcionó. Esto es la ley del fútbol y se lo lleva quien hace la mejor oferta. El resultado de no ficharlo ha sido bueno, no nos hubiese solucionado".

Fichajes

"Sí porque tenemos unos activos para lograr recurso en forma de inversión o en forma de crédito, lo que no queremos es más déficit. Lo que no queremos son más deuda. Queremos dinero fresco o inversión para hacer frente a las necesidades del club y eso pasa por nuevos jugadores".

Ferran Reverter, CEO del Barça

"Está muy preparado. En 2003 también hice un plan a 5 años y luego nos avanzamos. Reverter dijo que tenemos que girar este patrimonio neto negativo de 450 millones, pero esto no quiere decir que no generemos beneficios que puedan ir a invertir jugadores. El objetivo de este primer año es el déficit cero

Comisiones de Bartomeu

"Algunas cantidades son demasiado elevadas y hay algunas operaciones que se han orientado a determinados intermediarios de forma sistemática".

Situación del club

"Me esperaba que fuese mala. Ha sido más peor de lo que nos esperaba. Ha sido a mucho peor"

