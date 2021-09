El escándalo que acabó con la carrera de Nasri: "Mi relación con el fútbol cambió"

La vida de Samir Nasri cambió por completo en 2018. El jugador francés se convertía en protagonista mundial por un supuesto caso de dopaje. La UEFA anunciaba por entonces una sanción de varios meses sin poder pisar un terreno de juego por una sustancia que se había detectado en sus análisis. La carrera del mediocentro quedaba manchada y, como ha confirmado años después, fue el principio del fin.

Samir Nasri, conocido tanto por su explosión en el Arsenal como por su paso por City o hasta Sevilla, se ha retirado a los 34 años de edad. No quería seguir en el fútbol porque su pasión por el deporte empezó a decaer desde que vivió ese episodio. En una entrevista para Le Journal du Dimanche, ha explicado que ese caso fue clave en el transcurso de su carrera. "Me dolió mucho y cambió mi relación con el fútbol", ha asegurado.

El castigo llegó en 2018. La UEFA, por medio de un comunicado, anunciaba la "apertura de un expediente disciplinario el 6 de marzo de 2017 contra el jugador Samir Nasri por infracción de las Regulaciones Antidopaje de la UEFA". "Samir Nasri ha sido señalado culpable por usar un método prohibido de acuerdo con la subsección M2, par. 2 de la lista de prohibiciones de la AMA", confirmó el organismo.

La UEFA impuso una multa de seis meses sin jugar. Sin embargo, poco después aumentó considerablemente la sanción a 18. El dopaje probado por la agencia se había producido con el Sevilla en 2017, pero le obligaba a abandonar el Antalyaspor turco. "Me pareció más que injusto, no había tomado ningún producto dopante. Sólo era una inyección de vitaminas porque estaba enfermo. Me cortó el paso", ha recordado Nasri sobre lo sucedido.

La Covid, el último parón

Desde entonces, nada volvió a ser igual. Nasri optó por jugar de nuevo en el West Ham con el sueño de que todo recuperara cierta normalidad. No tuvo suerte. "Volví al West Ham en Londres con un entrenador que conocía", ha asegurado en referencia a Pellegrini. : fue perfecto. "Pero me lesioné tres veces seguidas. Entonces Vincent Kompany me llamó para venir al Anderlecht. Había un lado emocional, pero también la idea de ser un jugador y también un miembro de la plantilla".

La mala suerte se cruzó en su camino una vez más. "Como me gustaría ser entrenador, me dijo que aprendería con él. No ocurrió como estaba previsto". La aparición de la Covid-19 obligó a paralizar al competición y el objetivo de Nasri se alejó más y más. Entonces el campeonato se detuvo por culpa de la Covid. Fue el golpe final a su carrera. "No me gsutó ningún reto. Y no me venía volviendo a Francia si no era al Olympique de Marsella".

La solución ha sido clara: abandonar el fútbol como jugador profesional. Nasri tiene claro que ese suceso con la UEFA marcó el desenlace de su carrera. Por ello, para la historia queda el talento del francés, que convenció al City cuando comenzaba a crear una gran plantilla y que le llevó a ser uno de los jóvenes más seguidos del fútbol continental.

