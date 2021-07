Busquets deja en el aire su futuro en la Selección tras caer ante Italia: "No lo sé"

Sergio Busquets, capitán de la Selección, fue uno de los primeros en hablar ante los medios tras la dura derrota en semifinales. Los de Luis Enrique cayeron frente a Italia en la tanda de penaltis y dijo adiós a la Eurocopa en un duelo que llegó a dominar. El centrocampista del Barcelona, voz autorizada del vestuario, defendió la labor del equipo y evitó asegurar su continuidad en el conjunto nacional.

Busquets, preguntado por la prensa sobre su futuro con España, no confirmó ninguna decisión. "No lo sé", espetó a los medios. "No es el momento de pensar en mí, es el momento de estar triste y orgulloso del equipo", aseguró el capitán de la selección nacional. "El futuro de la Selección se encara con optimismo y da igual que esté yo o no esté", reconoció el jugador del Barcelona.

El catalán destacó que durante el encuentro de semifinales tuvieron "mucho más fútbol que Italia" y que jugaron "con balón". Algo que no fue suficiente ante un equipo que es una "buena selección" como el de Italia. "Hemos sido superiores, es una lástima la tanda de penaltis", subrayó el centrocampista.

Cuando no se puede MÁS y aún así lo das TODO, no hay nada por lo que lamentarse.



¡¡¡ESTAMOS MÁS CON VOSOTROS QUE NUNCA!!!#SomosEspaña y volveremos MÁS FUERTES.



¡¡ÁNIMO, CHICOS!! Tenéis a la afición volcada y todo un país detrás.



Estamos MUY orgullosos de vuestra #EURO2020. pic.twitter.com/qIWCyWhugE — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 6, 2021

"Queda un año y medio para el Mundial. Este es el camino. Esto va a servir para tener una experiencia importante en un torneo de nivel como la Eurocopa", espetó Busquets, que actualmente tiene 32 años y llegaría a la cita de la FIFA con 33. "Para el Mundial hay una gran selección y este es el camino. En general hay que estar orgullosos de esta selección y ojalá que podamos luchar en próximos torneos por algo más que las semifinales", concluyó Busquets.

El futuro de Busquets

En las horas previas a la semifinal ante Italia, Busquets ya dejó la puerta abierta a marcharse del conjunto nacional. Sus datos, que reconoció como "increíbles", le colocan hasta el momento "a la altura de jugadores espectaculares que lo han sido todo". Su deseo, además, era jugar "como mínimo dos partidos más", aunque el no llegar a la final ha frenado sus intenciones.

"Ahora tengo una edad en la que quiero ir paso a paso y temporada a temporada, viendo objetivos a corto plazo. En octubre hay una UEFA Nations League que veremos. Quiero estar bien y disfrutar", destacó cuando le preguntaron en la Cadena Cope sobre sus próximos pasos.

La duda de Busquets, como se ha podido comprobar, se mantiene tras caer ante Italia. Su primer torneo como capitán se cierra con dos premios de MVP para él y con un grupo que parece haber empezado una travesía de cara al éxito. El próximo paso será en la UEFA Nations League, donde los de Luis Enrique buscarán de nuevo su primer título.

[Más información - Southgate: "La preparación del partido ante Dinamarca ha sido muy tranquila"]