Southgate: "La preparación del partido ante Dinamarca ha sido muy tranquila"

Este miércoles se decide quién será el segundo finalista de la Eurocopa. Inglaterra o Dinamarca. La favorita contra la sorpresa. Los ingleses saben que solo vale ganar, ya que tienen el cartel de candidatos número uno desde antes de que diese comienzo el torneo y cualquier otro resultado que no sea llegar a la final será una decepción para todo el país.

Eso lo sabe el vestuario y también un Gareth Southgate que ha hablado en la previa del partido frente a la selección de Dinamarca. Ante los medios de comunicación, el técnico británico ha explicado que su equipo tiene "mucha experiencia en estas situaciones", confirmando que la preparación para la semifinal ante el combinado danés ha sido tranquila.

El seleccionador inglés no ha ocultado la ilusión que representa para sus jugadores, para el staff y para toda Inglaterra poder jugar una semifinal de la Eurocopa. Y es que, además, la final se juega en casa, ya que tanto las semifinales como la final se celebran en el mítico escenario de Wembley.

Gareth Southgate, entrenador de la selección de Inglaterra durante un partido de la Eurocopa 2020 Reuters

También ha querido avisar de que están listos para el partido ante Dinamarca, selección a la que reconoce como un "rival muy bueno" y predice que será "un partido muy ajustado". De lo que también ha hablado es de su sistema, señalando que pueden jugar con varios dibujos y que no tienen complejos a la hora de elegir el mejor dependiendo del rival y la situación.

Lo que no ha querido desvelar es quiénes son sus once elegidos para la cita, aunque sí ha asegurado que deberá hacer varias elecciones de entre todos los disponibles. Southgate sabe que no puede permitirse un error que les dejaría fuera de la Eurocopa, de la gran y esperada final en Wembley.

Semifinal de la Euro

"Estamos muy ilusionados por el partido (de este miércoles) porque sabemos que vamos a tener el apoyo de todo el país y esa es una sensación muy bonita".

Preparados

"Estamos listos para el partido. Los jugadores tienen mucha experiencia en estas situaciones y nuestra preparación ha sido muy tranquila. Jugamos contra un rival muy bueno, lo sabíamos antes del torneo y lo hemos visto en los últimos partidos. Va a ser un partido muy ajustado".

Un sistema variable

"Creo que durante los últimos tres años hemos sido flexibles con nuestras tácticas. Siempre tenemos que elegir la correcta para cada rival. Dinamarca ha cambiado mucho durante sus partidos. Nuestros jugadores tienen experiencia contra diferentes sistemas. Saben cómo jugar contra ellos y cómo encontrar espacios".

