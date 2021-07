De la reflexión de Piqué a la defensa de Puyol a Luis Enrique: España reacciona a la eliminación de la Euro

No pudo ser. La misma suerte que España encontró en los penaltis ante Suiza no se replicó ante Italia. La Selección sucumbió desde los once metros después de que Dani Olmo y Álvaro Morata fallaran sus lanzamientos y ha quedado eliminada de la Eurocopa. El primer fallo lo tuvo la selección transalpina con Locatelli encontrándose a Unai Simón, pero tiraron de efectividad en el resto y se impusieron. Quién sabe si la suerte habría sido distinta en el momento en el que el sorteo entre capitanes se repitió.

Son muchos los profesionales que han reaccionado al resultado después de la derrota en la tanda. Los dos primeros han sido dos ex de 'La Roja'. Carles Puyol ha lamentado el tropiezo, pero rápidamente se ha alineado con el seleccionador: "Ahora más que nunca con Luis Enrique y la Selección". Gerard Piqué también escribió sobre el encuentro: "Enorme torneo de la Selección! Es para sentirse muy orgulloso. Llegar a semifinales de la Eurocopa tiene muchísimo mérito. No creo que haya selección mejor en la competición, pero las tandas de penaltis a veces son muy crueles. Mucho ánimo al equipo!".

Además, en otro tuit, haría una reflexión curiosa sobre las tandas de penaltis. "No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la Eurocopa como en la Copa América haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja", explicaba el jugador del Barça. También Cesc Fàbregas se mostraba orgulloso de la Selección: "Bien chavales. En 18 meses volvemos a la carga".

No es fácil llegar a unas semifinales de @EURO2020 ! Los penaltis son así: emocionantes y, como hoy, crueles! Hoy la suerte no estuvo de nuestro lado @SeFutbol ! Gran torneo y a pensar en lo próximo que viene! Mucho ánimo y siempre agradecido por llenarnos de ilusión! — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 6, 2021

Ahora más que nunca con @LUISENRIQUE21 y la @SeFutbol — Carles Puyol (@Carles5puyol) July 6, 2021

Enorme torneo de la @SeFutbol! Es para sentirse muy orgulloso. Llegar a semifinales de la @EURO2020 tiene muchísimo mérito. No creo que haya selección mejor en la competición, pero las tandas de penaltis a veces son muy crueles. Mucho ánimo al equipo! — Gerard Piqué (@3gerardpique) July 6, 2021

Bien chavales. En 18 meses volvemos a la carga @SeFutbol — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) July 6, 2021

No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la @EURO2020 como en la @CopaAmerica haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja — Gerard Piqué (@3gerardpique) July 6, 2021

Hubo más jugadores que han defendido la camiseta de España que se mostraron orgullosos. David Silva fue uno de ellos: "Orgulloso de esta selección. Gran trabajo! Enorme torneo!". Pepe Reina también lanzó un mensaje para el equipo: "Más español y orgulloso de nuestra Selección que nunca!! Hemos caído con la cabeza bien alta y no hay nada que reprochar...".

Orgulloso de esta selección @SeFutbol gran trabajo! Enorme torneo! Enhorabuena a @Vivo_Azzurro por el pase a la final #VivaEspana — David Silva (@21LVA) July 6, 2021

GRANDE @SeFutbol !!! Que gran Eurocopa nos habéis dado!! Vamos arriba desde ya que esto no para!! PARTIDAZO. — Gerard Deulofeu (@gerardeulofeu) July 6, 2021

Más español y orgulloso de nuestra @SeFutbol que nunca!! Hemos caído con la cabeza bien alta y no hay nada que reprochar…

Complimenti @Vivo_Azzurro ed in bocca al lupo in finale!!

#ITASPA #EURO2020 — Pepe Reina (@PReina25) July 6, 2021

Triste e injusto. No ha podido ser, pero habéis hecho vibrar y emocionarse a todo un país. Orgulloso de nuestra Selección. #VamosEspaña — Sergio Ramos (@SergioRamos) July 6, 2021

No tardó en salir tampoco Iker Casillas: "No es fácil llegar a unas semifinales de Eurocopa! Los penaltis son así: emocionantes y, como hoy, crueles! Hoy la suerte no estuvo de nuestro lado Selección! Gran torneo y a pensar en lo próximo que viene! Mucho ánimo y siempre agradecido por llenarnos de ilusión!".

