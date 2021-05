El vestuario del Barça se pone del lado de Koeman: "Espero que se quede"

El futuro del banquillo del Barça sigue en entredicho. Los culés siguen afrontando con expectación hasta que llegue esa reunión definitiva entre Joan Laporta y Ronald Koeman para decidir si sigue en el banquillo o prescinde de sus servicios. El presidente reconoció en rueda de prensa que el holandés no es su primera opción. Eso sí, también dio pistas de que podría continuar en dos casos: que el club no pueda hacer frente a su finiquito o que no se encuentre un reemplazo de garantías.

Este fin de semana ha encontrado un respaldo en el vestuario desde Países Bajos. Frenkie De Jong se ha posicionado a favor de la continuidad de su compatriota en el banquillo, como hicieran privadamente la dirección deportiva que lideran Mateu Alemany y Ramon Planes. "Personalmente espero que Koeman se quede. Tengo una buena relación con él. Pero no tengo mucha influencia en eso, creo. También tengo que esperar y ver qué pasa", explica en el periódico Algemeen Dagblad.

De Jong no esconde que es lógico que, tras una temporada negativa en lo deportivo, se pueda prescindir del entrenador. "El Barcelona es uno de los clubes más grandes de España. Siempre se espera que se convierta en un campeón. Por la prensa y el público, pero como jugador tú también quieres eso. Si fallas, entonces no lo has hecho bien a los ojos de la gente. Así es como funciona", explica el centrocampista que se está convirtiendo en uno de los pesos pesados del vestuario.

Frenkie de Jong y Ronald Koeman, en la despedida de esta temporada FC Barcelona

El jugador culé es bastante autocrítico con su temporada y la del equipo en general: "Apenas puedo ponerle una nota, pero no me doy más de medio punto más que la temporada pasada. Creo que nosotros como equipo, a pesar de una mejora, finalmente no lo hicimos bien. Quieres ser campeón con el Barcelona. Ganamos la Copa; fue bonito, pero al final no es suficiente. También me culpo por eso", concreta en esta entrevista.

Su estado

Cabe destacar que Koeman ha tenido un susto en cuanto a su estado de salud en las últimas horas. Al mismo entrenador le ha molestado el hecho de que Laporta hablase sobre los problemas de salud del técnico holandés, de quien se había dicho que había ido al hospital por un ataque de ansiedad.

El propio Koeman ha querido salir al paso de estos rumores y de las palabras de Joan Laporta para asegurar que el entrenador del Barça se encuentra perfectamente y que todo ha sido una falsa historia que ha ido circulando y que al final se ha hecho muy grande: "No crean lo que oigan. Estoy bien y eso es todo lo que importa".

No todos le respaldan

En cambio, hay otros en el vestuario que han criticado su comportamiento. El caso de Matheus Fernandes ha sido uno de los más extraños que se recuerdan en el Barça. Tenía la esperanza de poder hacerse un hueco o, al menos, poder jugar para que algún club le viera y le pudiera fichar o pedir su cesión. En una dura entrevista con el diario Mundo Deportivo, eso con Ronald Koeman ha sido imposible.

"Pienso que Koeman tenía algo personal conmigo. ¿Por qué? No lo sé. Al principio empezaba a jugar un poco más. El entrenador me dijo que no tendría muchas oportunidades, pero algunas sí. Solo he jugado 17 minutos y no entiendo por qué, pues hubo partidos que podría haber jugado tranquilamente, como ha ocurrido con otros jugadores. No sé qué pasa en la cabeza del entrenador, yo pienso que podríamos haber hablado más entre nosotros, el entrenador y yo", explicó el brasileño.

[Más información: La 'limpia' de Laporta en su Barça: muchas víctimas y dos intocables]