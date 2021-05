Depay presiona al Barça: "Es un club fantástico, pero hay más"

El FC Barcelona continúa planificando la plantilla de la próxima temporada. Nombres como el de Agüero o Eric García parecen fijos, pero hay varios más cuyo futuro sigue en el aire. Es el caso de Memphis Depay, que lleva siendo vinculado con el conjunto catalán desde la temporada pasada y que, pese a que ahora está más cerca que nunca, no se ha cerrado ninguna puerta. El atacante holandés ha optado por ofrecerse a más entidades.

Depay, que acabará su contrato con el Lyon este mismo verano, sabe que tiene a varios clubes de potencial tras su incorporación. Y no es para menos, pues a sus 27 años y con más de 20 goles anotados a lo largo de la última campaña, se convertirá en un refuerzo gratuito para quien le termine de convencer. Toda una ganga que en el Barça, teniendo en cuenta su situación económica, no quieren dejar pasar.

El jugador, sin embargo, no ha querido centrarse únicamente en la entidad catalana. Durante su concentración con la selección, Depay ha subrayado que pese a que el Barça "es un club fantástico", también "hay más clubes excelentes" a los que podría ir la siguiente temporada. Unas palabras que dejan la puerta abierta a cualquier destino y que complican al conjunto azulgrana la negociación con el atacante.

Una de las claves para que Depay llegara, además, podría ser que Ronald Koeman continuara en el banquillo. El técnico holandés llegó tras el cese de Quique Setién y en una temporada no ha conseguido ganarse la confianza necesaria. Los altibajos del equipo y los malos resultados globales le han puesto en el centro de los focos. Sin embargo, desde la cúpula le mantienen con opciones de seguir y cumplir su contrato.

Sea cual sea su futuro, Depay ha querido desligarse de él. El holandés pide a Koeman que siga en Can Barça y que, aunque no se reencuentren ahí, cree que es el mejor lugar para seguir creciendo. "Independientemente de a dónde yo vaya, me gustaría que Koeman se quedara -en el Barça- por él mismo", ha asegurado a varios medios de comunicación presentes en la concentración, como NOS.

En definitiva, el fichaje de Depay parece complicarse más de lo previsto. El Barcelona tiene casi atados a Agüero y Eric García. Wijnaldum, cuyo representante ha estado en las oficinas azulgranas durante los últimos días, puede ser el próximo. Y Depay podría poner la 'guinda' a esa lista de fichajes de jugadores que llegan al final de su contrato.

La duda de Koeman

El holandés, tras las palabras de Depay, recibe su primer gran apoyo público. El técnico es consciente de que no ha tenido suficiente apoyo en el tramo final de temporada y él mismo hizo público su malestar por esa situación. Sin embargo, será en estos días cuando se decida su futuro. Laporta ha dejado la puerta abierta a que continúe hasta el final de su contrato y la falta de técnicos en el mercado le favorece.

