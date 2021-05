El FC Barcelona adelanta su planificación y le presenta una oferta de renovación a Leo Messi

El FC Barcelona sigue dando pasos hacia delante en su proyecto de la próxima temporada. El equipo que preside Joan Laporta ya se ha movido en el mercado de fichajes, sigue esperando acontecimientos en el apartado del entrenador y ahora quiere conseguir un nuevo golpe de efecto, la renovación de Leo Messi.

De esta forma, el nuevo máximo mandatario de la entidad y toda su junta directiva se han puesto manos a la obra para ofrecerle al jugador argentino una renovación que pueda agradarle y, sobre todo, que venga acompañada de un proyecto deportivo que ilusione al '10' y que hagan que se queden.

De momento, tal y como afirma TV3, esa oferta de renovación ya ha sido enviada a Leo Messi y a su entorno, a pesar de que el jugador todavía no ha respondido. No se espera que lo haga tampoco próximamente, ya que Messi quiere esperar a ver qué tipo de proyecto puede conseguir el club este año.

Reacción de Messi, De Jong y Piqué al tercer gol en contra Reuters

En estos momentos, Leo Messi se encuentra en Argentina concentrado con la selección albiceleste con quien va a disputar unos partidos que son importantes de cara a la Clasificación para el Mundial de Catar 2022 y que, además, servirán para preparar la Copa América que se disputa este verano.

Los pensamientos de Messi pasan ahora por intentar levantar su primer gran trofeo con la selección argentina, algo que lleva deseando y peleando durante toda su carrera deportiva. La 'pulga' sueña con ganar esa Copa América y será después cuando se pare a analizar su futuro y cuando probablemente comunique la decisión que tome.

Hasta que eso ocurra, el FC Barcelona ha querido mover sus fichas para ir posicionando a la estrella argentina de su lado y evitar que rumores externos enturbien su relación. Laporta quería esperar hasta tener en su poder la auditoría encargada a su llegada para conocer la situación financiera del club, pero finalmente, habría decidido mover ficha un poco antes.

Se espera que esos resultados puedan llegar en unas semanas, quizás sea entonces cuando Leo Messi pueda conocer a ciencia cierta qué oferta económica le hacen. Sea cual sea, será considerablemente más baja que los 75 millones de euros netos que cobra actualmente por temporada.

Leo Messi, pensativo en el calentamiento La Liga

La postura de Messi

El '10' es consciente de la mala situación financiera por la que atraviesa el Barça y desde el club creen que el dinero no será un problema. Además, TV3 afirma también que Messi no cuestionará en exceso que no pueda llegar ninguna gran estrella este verano si el club no puede hacer frente económicamente a esas operaciones.

De momento, los movimientos que tienen activados Joan Laporta y su junta directiva son las llegadas a coste cero de jugadores como el 'Kun' Agüero, Wijnaldum, Depay y Eric García. Será importante saber qué pasa también con el puesto de entrenador, ya que Koeman sigue al frente, pero sin el apoyo de un Laporta que ya sondea candidatos y vías para que la operación sea otro descalabro económico.

El presidente comparecerá este viernes para hablar sobre la situación del club en todas sus vertientes y la renovación de Messi parece ser uno de los puntos más calientes de su programa junto a la continuidad del entrenador holandés, los fichajes y la situación financiera de la entidad, así como su postura respecto a la Superliga.

