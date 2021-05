Mascherano: "Me gustaría que Messi acabe su carrera en el Barcelona"

Javier Mascherano es uno de esos jugadores que sin hacer un juego vistoso, acaba haciéndose un nombre importante dentro del fútbol. De los que adoras si está en tu equipo y odias si es tu rival. El 'Jefecito' pasó por equipos como el Liverpool o el Barcelona y ahora en diálogo con el programa Líbero, de TyC Sports, habla sobre su trayectoria, así como de Pep Guardiola o Leo Messi.

El que fuera mediocentro ha señalado el nombre de algunos de sus ídolos: "Obviamente Maradona fue el máximo ídolo nuestro por haber crecido viéndolo jugar, más en mi posición, 'Cholo' Simeone, Almeyda, Leo Astrada. Ya más grande, Makelele por la manera de jugar, siempre fue una referencia para mí".

Echando la vista atrás, Mascherano ha recordado lo que sentía al ver la Champions League cuando era tan solo un niño: "Yo veía un solo partido de Champions porque en esas épocas no había la cantidad de partidos que hay hoy. El Ajax de Van Gaal que ganó en 1995, me acuerdo de Reiziger, los hermanos De Boer, Bergkamp, me acuerdo de casi todos".

Mascherano disputa un balón durante un partido con su nuevo equipo.

El argentino también ha rememorado su llegada al Barça y todo surgió gracias a su amigo Leo Messi, de quien dice que es el mejor jugador al que ha visto: "El más completo que he visto en mi vida". Añadiendo que le gustaría que "se quede en el Barcelona, que pueda terminar su carrera ahí. Como dicen ellos, un 'One Club Man'".

"En 2010, en Sudáfrica, Leo (Messi) le comentó de mí. Pep le dijo que tenía cubierta la posición y que iba a ser suplente. Leo ayudó muchísimo. Cuando se juega la Supercopa Sevilla-Barcelona, el Barça no juega con sus titulares. Pierde 3-1 y genera dudas. Veníamos hablando con Barcelona por el fichaje y ahí se termina de decidir. Guardiola fue el mejor DT de mi carrera. Le dije cuando llegué, que se quede tranquilo, que iba a Barcelona a aprender. Disfruté la final de Wembley que le ganamos la final al United 3-1", ha revelado sobre su etapa culé.

Trayectoria profesional

Mascherano ha señalado que ha tenido suerte "de tener una carrera muy linda", pudiendo disfrutar del fútbol "con equipos grandes" y "con la posibilidad de jugar cada tres o cuatro días". "Es muy difícil relajarte y disfrutar. Es muy efímero. Hoy en día ya mirando para atrás, uno disfruta de lo que consiguió y mucho más relajado", ha asegurado durante la entrevista.

Gerard Piqué, Leo Messi y Javier Mascherano, en un partido del Barcelona EFE

Lo que sí ha confirmado es que su mejor momento como futbolista lo vivió en el Liverpool "como mediocampista central", aunque también ha señalado que sus primeros años con la selección de Argentina "fueron muy buenos" y, sobre todo, que su "consagración" con la Albiceleste llegó en el Mundial de Brasil.

Sobre cuál es el mejor estadio en el que ha jugado, el 'Jefecito' lo ha tenido claro: Anfield. "Jugar en Anfield fue espectacular. La hinchada de Liverpool, en especial en noches de Copa era espectacular. El 'You Never Walk Alone' te eriza la piel. La gente de Liverpool me quería mucho, no hablaría bien de mí si me consideran ídolo", ha sentenciado.

