Wenger le da una lección a Guardiola: "Tuvieron un problema táctico que no supieron resolver"

La final de la Champions ha dejado muchas lecturas tras la merecida victoria del Chelsea frente al Manchester City. Uno de los principales señalados, incluso desde antes del pitido inicial, fue Pep Guardiola, que elegió un equipo ultra ofensivo para intentar hacer frente al poderío defensivo de un conjunto tan rocoso como el londinense.

A Thomas Tuchel eso no le preocupó en absoluto ya que los artistas de Pep se estrellaron una y otra vez contra los trabajadores del técnico alemán. Los Kanté, Jorginho y compañía eran una barrera infranqueable para De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva o Mahrez. Efectivamente, el plan de Guardiola había salido muy mal y en los primeros minutos ya se pudo comprobar, sin necesidad de esperar a encajar el gol. Sin Rodri ni Fernandiho, carecieron de un equlibrio muy necesario.

Además, la enorme capacidad de robo del Chelsea les permitía jugar rápido con hombres como Mason Mount o Havertz que aparecían por dentro haciendo mucho daño, generando desequilibrio y siempre con espacios. Por ello, el City siempre defendía casi hombre a hombre en las transiciones rápidas de los blue. Eliminado un defensor, superioridad hasta la portería.

Havertz lanzando en el gol del Chelsea al City Reuters

Así llegaron las mejores ocasiones de Timo Werner, que no estuvo acertado de cara a portería. Sí lo estuvo su compatriota alemán que marcó el tanto que adelantaba al Chelsea en el marcador y que terminaba valiendo un título. Esta Champions tendrá siempre grabada la fotografía de un vencedor, Thomas Tuchel, y de un derrotado, Pep Guardiola.

Este sistema táctico empleado por ambos entrenadores ha sorprendido a una persona que sabe y mucho de fútbol y que, de hecho, se encarga de hacer que la FIFA sea cada vez más un hogar que mire por el fútbol y no por otros temas extradeportivos. Esta persona es el histórico exentrenador del Arsenal Arsene Wenger, que se mostró extrañado por la mala elección de un buen técnico como Pep Guardiola.

El técnico catalán ha sido elegido como el mejor de Inglaterra esta temporada tras su espectacular campaña a los mandos del City con el que ha ganado la Premier League y la Carabao Cup. Sin embargo, no ha podido redondear su histórica temporada con la Champions League, la que hubiera sido la primera de los citizen desde su fundación.

Además, Guardiola perseguía la posibilidad de sumar su tercera Champions como entrenador después de haber ganado dos con el FC Barcelona y después de regresar a una final una década después. Pero su plan no salió y ahora encima ha recibido las correcciones de Wenger, que le deja un recado final.

El análisis de Wenger

"Bueno, Guardiola ha sido elegido entrenador del año en Inglaterra porque ganó el campeonato y lo dominó. Lo de la Champions... una final es solo un partido. Ahí es donde tienes que aparecer y jugar lo mejor posible. En el caso del Manchester City no fue así. Perdieron tres partidos contra el Chelsea y eso fortaleció la creencia de los de Tuchel".

Wegner como técnico en un encuentro. EFE

Wenger le daba mucha importancia a esa fortaleza mental de los de Stamford Bridge gracias a sus últimos resultados: "Ciertamente, esa tendencia hizo que el Manchester City se sintiera un poco inseguro. Nunca sabemos qué huellas deja exactamente la derrota en la mente, pero se ha demostrado eso en la final. El Chelsea estaba convencido de que podía vencerle".

Sin embargo, el golpe definitivo fue su palo directo a Guardiola y su valoración del trabajo de Tuchel: "Debo decir también que Thomas Tuchel lo hizo bien. Jugó con Mason Mount y Kai Havertz por dentro defensivamente, por lo que el City nunca pudo encontrar un camino por el medio. Tuvo que irse hombre a hombre y el Chelsea estuvo bastante fuerte ahí. El Manchester City tuvo un gran problema táctico durante el partido que no pudieron resolver, no estaban equilibrados, no encontraron la manera de jugar por dentro y el Chelsea le detuvo muy bien".

