El caso Luis Enrique - Sergio Ramos, un cisma en la Selección: "Confiábamos en que estuviera"

EL ESPAÑOL explicó anoche cómo se produjo la traición de Luis Enrique a Sergio Ramos. La realidad es que el vestuario de España no se ha tomado tampoco demasiado bien esat decisión, ha sido chocante para todos ya que se esperaba que el capitán y líder del combinado nacional acudiera a la cita. Allí todos tienen un cariño especial por el jugador del Real Madrid y los partidos marcarán cómo afecta esta decisión al rendimiento de la plantilla.

Los ha habido como Dani Carvajal que preferían no meterse en esa decisión públicamente, aunque su gesto hablaba a las claras de que muy conformes no estaban con la decisión que había tomado Luis Enrique. "Eso a mí ya no me compete", respondía cuando fue preguntado a la salida de la ciudad deportiva del Real Madrid por la ausencia de su compañero este lunes. Sin querer mojarse, la cara y la gestualidad le delataban completamente. Pero sí lo ha hecho Koke Resurrección, uno que sí está en la lista.

El jugador rojiblanco pasó por 'El Larguero' de la Cadena SER en la última noche e hizo público el cisma que existe en el combinado nacional. "Todos confiábamos en que Sergio Ramos, como capitán, estuviese en la lista. Pero a muerte con lo que haya decidido el seleccionador. Nosotros tenemos que confiar porque queremos ser campeones. Si no, no vamos. La idea es ser campeón. Paso a paso, pero vamos a intentarlo", remarcaba para tratar de suavizar el dardo que lanzó al seleccionador.

Una decisión que marcará el futuro del combinado nacional durante el campeonato. Ya se ha demostrado en el pasado que con determinados volantazos como dejar en el camino a otro capitán merengue como Raúl González se logró levantar la Eurocopa. No cabe duda de que el vestuario es profesional, pero la situación es muy diferente. Ramos ha sido clave en los éxitos de la Selección y todo el mundo está de acuerdo en que debía estar.

Año maldito

El 2021 se planteaba para Ramos como un año de récord y ha terminado en maldición. Ya son 16 las temporadas que lleva en el club merengue donde ha levantado 22 títulos, que se suman a los logros conseguidos con España con la que han llegado las dos Eurocopas y el Mundial. Ya no podrá tener la opción de formar parte del grupo que le llevase al tercer entorchado continental, además de vivir un año en blanco con el Real Madrid.

Mientras tanto, sigue afrontando su futuro incierto, con una renovación que no termina de llegar y un contrato al que le queda ya poco más de un mes para su vencimiento. De poder convertirse en el jugador que más títulos ha ganado durante su trayectoria en el Real Madrid y tener ese mismo honor en la Selección al ser el único que sobrevive al periplo Eurocopa - Mundial - Eurocopa, se ha quedado en un mar de dudas.

