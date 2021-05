Sergio Ramos: "Duele no defender a España, pero es mejor descansar"

Duro mensaje de Sergio Ramos tras su no convocatoria para la Eurocopa con la selección española. El central ha roto su silencio para explicar los motivos, desde su punto de vista, que han llevado a Luis Enrique a tomar esta decisión, explicando que no se siente al cien por cien para volver "el año que viene", destaca, "como lo hemos hecho siempre". No menciona nada de los Juegos Olímpicos con España, pero explica que "es mejor descansar" y "recuperarse bien del todo".

Después de cuatro Mundiales y tres Eurocopas, España no contará con su capitán. Desde que debutó en Salamanca en marzo de 2005, ha disputado 180 partidos donde ha metido 23 goles, siendo el defensa más anotador de la historia. Los problemas físicos que ha ido arrastrando durante todo este 2021 que solo le han permitido jugar cuatro partidos, aunque ya estaba recuperado de su última lesión, le han dejado fuera de la lista que ha dado el seleccionador este lunes.

Ramos destaca que ha luchado "cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere". Fuera de discusiones, el mismo Luis Enrique ha reconocido que hablaron el domingo por la noche para comunicarle su decisión. "Era una decisión que hemos meditado muchísimo (...) Cualquier decisión que tomase, generaría polémica", explicó en la rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Ambos han dejado la puerta abierta al futuro, con el asturiano asegurando que espera "que se recupere para volver a contar con él" y con el jugador explicando que quiere volver el año que viene con el Mundial de Catar de 2022 en el punto de mira.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Ramos (@sergioramos)

La baja de Ramos, además de la de Carvajal, ha hecho que el Real Madrid no esté representado en la convocatoria de España, algo que nunca había sucedido en un gran torneo. El estado físico de Lucas Vázquez o la forma de Isco Alarcón y Marco Asensio ha hecho que ninguno vaya a representar a los merengues en esta edición de la Eurocopa. Más llamativa ha sido la baja de Nacho Fernández, que ha acabado a gran nivel la temporada y que no ha sido llamado por Luis Enrique, que ha preferido a nombres como Eric García o Diego Llorente.

Comunicado

Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa.

He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere.



Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre. Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero.

Le deseo a todos mis compañeros muchísima suerte y ojalá hagamos una gran Eurocopa. Animaré como uno más desde casa.

¡Un saludo grande a todos y siempre #VivaEspaña y #HalaMadrid!

[Más información: Sergio Ramos se queda fuera de la Eurocopa: Luis Enrique sorprende con la convocatoria de 24]