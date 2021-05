Ronaldo: "La afición no debería estar enfadada con mi vida privada y sí con el equipo"

No son días fáciles para la afición del Real Valladolid. El equipo vallisoletano ha caído al infierno de la Segunda División tras una temporada bastante mejorable en la que han perdido la categoría a pesar de la fuerte inversión económica realizada. El equipo entrenado por Sergio González ha sido el claro ejemplo de que dinero, aunque ayude, no es siempre rendimiento.

Tras caer ante el Atlético de Madrid en el estadio José Zorrilla y con la victoria del Elche, el Pucela se convirtió en nuevo equipo de la categoría de plata del fútbol español. Las primeras decisiones no han tardado en llegar y Ronaldo, junto con toda la directiva del club, ya ha tomado cartas en el asunto.

Los primeros damnificados tras el fracaso de su primer proyecto han sido Sergio González, el técnico, y Miguel Ángel Gómez, el hasta ahora director deportivo de la entidad blanquivioleta. Son los primeros cambios, pero no los únicos que se avencinan en un club que ya sueña y aspira al ascenso a la Primera División la próxima temporada.

Ronaldo Nazario ha decidido dar la cara este lunes a través de una rueda de prensa para dar sus propias explicaciones sobre lo sucedido este curso y para mostrar su pesar por el descenso del equipo. No obstante, también ha querido defender su gestión a pesar de haber estado un poco alejado del club en cuanto a presencia mediática.

Decisiones con el banquillo

En primer lugar, el mítico delantero brasileño, ahora pasado a la gestión de clubes, ha querido aclarar por qué mantuvo Sergio en el cargo cuando muchos sectores presionaban para su destitución. Ronaldo ha explicado que fue una decisión únicamente suya y consideró que no cambiar era lo idóneo para intentar la salvación, especialmente teniendo en cuenta que la temporada ya estaba muy avanzada.

"Para nada me arrepiento. Más allá de lo que mostraban los datos, mi sentido común me decía que debía mantener a Sergio hasta el final de La Liga. No ha sido posible mantenerse, hemos fallado todos. Toca trabajar el doble para volver cuanto antes".

Sergio González fue una apuesta suya personal que ha querido mantener hasta el final, ya que el Pucela ha tenido opciones de salvarse hasta la última jornada. Sin embargo, las duras derrotas contra la Real Sociedad y contra el Atlético de Madrid les terminaron condenando. Ahora es momento de pensar en un nuevo entrenador después de haber tenido muchos ofrecimientos esta temporada.

"Nos han llegado nombres importante de entrenadores. Durante la temporada estaba convencido de que no era el momento del cambio y rechazamos a todos. Nosotros anunciaremos los cambios a poco a poco".

Ronaldo se defiende

La gestión de Ronaldo ha estado en entredicho en los últimos días después de que la afición del Valladolid, a través de sus peñas y socios, mostrara su descontento con las pocas presencias que ha tenido en el brasileño en el palco y con su aparente dejadez como gestor y máximo responsable.

"El balance de la temporada es muy malo para toda la inversión que hemos hecho y el presupuesto que hemos tenido. Hemos descendido, es un palo muy duro. También es verdad que no hemos tenido suerte. La afición no debería estar enfadada con mi vida privada y sí con la situación del equipo, como creo que lo están. No he venido a muchos partidos, pero nunca he dejado de trabajar".

Ronaldo no solo ha querido defender su trabajo, sino que ha disipado cualquier duda con su continuidad al frente del equipo: "No quiero poner plazos a mi ciclo en el club. Quiero construir un legado y mientras no logre esto aquí estaré. Esperamos estar entre los dos o tres primeros presupuestos de la categoria".

