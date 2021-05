El Elche se salva: Valladolid y Huesca descienden y acompañan al Eibar a Segunda

Llega el momento de decir adiós. De bajar el telón a una Liga que comenzó más tarde por la crisis de la pandemia de la Covid-19 y que acaba este fin de semana del 22 de mayo con una jornada que se disputa de viernes a domingo, aunque lo gordo llegó este sábado, momento en que se decidió el título y también el descenso, puestos europeos...

A esta jornada 38 de La Liga llegó tan solo el Eibar como equipo descendido. Los otros dos puestos para jugar en Segunda División la próxima temporada 2021/2022 se ponían en juego en el Elche - Athletic, en el Valladolid - Atlético de Madrid y en el duelo entre el Huesca y el Valencia.

Si en la penúltima jornada liguera, los goles fueron los grandes protagonistas en todos los campos, en esta última jornada, el gol se fue resistiendo en los compases iniciales de los distintos duelos que marcaban la lucha por el descenso. El Valladolid era, a priori, el que más difícil lo tenía.

Los pucelanos necesitaban ganar y que tanto Huesca como Elche perdiesen sus respectivos encuentros. Y todo ello, además, ante un Atlético que se jugaba el título liguero. Y avisaron primero los rojiblancos, pero la volea cruzada de Luis Suárez no encontro portería. El que sí dio con el camino para batir la malla rival fue un Óscar Plano que hizo saltar la sorpresa en Zorrilla.

Piña de los jugadores del Valladolid para celebrar el gol de Óscar Plano Reuters

El gol se celebró desde Valladolid al Estadio Alfredo Di Stéfano, donde Marcelo no se podía creer que el Atleti fuese perdiendo. Pero la alegría no le duró mucho al conjunto blanquivioleta, ya que al borde de la media hora, llegó la noticia desde Elche. Boyé marcaba el primero ante el Athletic para que los ilicitanos diesen un paso hacia la permanencia, con un Huesca - Valencia en el que el marcador no se movió a lo largo de los primeros 45 minutos.

Al descanso en el Martínez Valero, el José Zorrilla y El Alcoraz, el Elche era el equipo que conseguía seguir al menos una temporada más en Primera División, mientras que Huesca y Valladolid eran los conjuntos que acompañaban al Eibar a la categoría de plata del fútbol español en la 2021/2022.

Si el Valladolid lo tenía complicado después del gol de Boyé y del empate del Huesca, peor se le puso al conjunto castellano tras el tanto de Correa en el minuto 58 en tierras pucelanas. Jarro de agua fría para un Valladolid que soñó con lo imposible y que tuvo un baño de realidad después de una mala temporada de los de Sergio González.

El único que ganó fue el que consiguió la salvación. El fútbol hizo justicia por la zona baja y el Elche seguirá en Primera un año más tras ganar 2-0, con goles de Boyé y Guti al Athletic. El Valladolid de Ronaldo Nazário, por su parte, desciende y al Pucela y al Eibar se une un Huesca que acabó La Liga empatando a cero con el Valencia en su casa.

