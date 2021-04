El ministro Rodríguez Uribes rechaza la vuelta a los estadios: "A corto plazo no habrá público"

El Gobierno sigue sin dar el visto bueno al regreso de aficionados a los estadios de fútbol y baloncesto profesional. Es decir, a competiciones como Primera y Segunda División de fútbol, y la Liga Endesa de baloncesto, únicas ligas nacionales que no cuentan con aficionados en la grada desde que estallara la pandemia. Pese a los rumores de los últimos días, desde el Ejecutivo subrayan que no hay plan a corto plazo.

Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte, ha zanjado el debate asegurando que "por el momento y a corto plazo no va a haber público en los estadios de fútbol ni de baloncesto". Según el ministro, "cuando haya garantías y seguridad habrá público". Sin embargo, hasta que esa situación se dé, "si no hay certeza y sigue existiendo riesgo, no será posible" observar aficionados en las competiciones profesionales.

"No se trata de un criterio deportivo, sino sanitario", ha subrayado Rodríguez Uribes durante este jueves. "Cuando nos digan que no hay riesgo de hacer un partido de fútbol con público, se hará". Y Rodríguez Uribes estará "feliz de que suceda", ha indicado. "Pero necesitamos garantías", ha subrayado el ministro.

El Reale Arena, el estadio de la Real Sociedad LaLiga

En los últimos días, varios miembros del Gobierno se han pronunciado sobre el regreso de los aficionados a ambas competiciones. Cabe recordar que hace meses, desde el CSD ya se marcaron como objetivo poder abrir los estadios en el tramo final de temporada. Después de varias olas de la Covid-19, y de muchas peticiones por parte de los organizadores, en el Ejecutivo han querido aclarar lo sucedido.

La primera en pronunciarse y sembrar la duda fue la ministra portavoz María Jesús Montero. "Ahora mismo no estamos en condiciones de confirmar ninguna cuestión pero sí de saber que se está trabajando en esos entornos revisando, igual que en materia deportiva en materia cultural de celebración de eventos masivos", subrayó la ministra de Hacienda en una comparecencia.

Sin embargo, recientemente, fue Carolina Darias, de Sanidad, la que expresó que los eventos multitudinarios seguían sin tener una fecha para ser aptos: "Esta ministra no tiene nada sobre la mesa, hay que ser muy cuidadosos y precavidos con eventos multitudinarios en la situación que nos encontramos. Estamos en una situación de estabilización, pero el objetivo sigue siendo bajar de 50".

La Liga, preparada

Desde la competición de fútbol ya se ha dejado claro que la intención es que los aficionados regresen a los estadios lo antes posible. De hecho, en los últimos días se ha comentado la posibilidad de que los hinchas pudieran acudir a los diferentes campos de La Liga para ocupar cerca de 5.000 localidades en cada recinto. Desde la cúpula de La Liga ya se dejó claro que estaba todo organizado: "Tenemos todo preparado para que vuelva el público. Desde octubre del año pasado teníamos ya preparado todo: la fórmula de entrada y salida, los tránsitos".

Sin embargo, como ha confirmado el ministro Rodríguez Uribes, el público en fútbol y baloncesto profesional tendrá que esperar porque "a corto palzo" no volverá a acceder a los estadios.

